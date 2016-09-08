В добрый путь!

На днях в Гродненском гарнизоне прошли торжественные проводы личного состава 1‑го зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО, убывающего на российский полигон Ашулук для участия в тактическом учении с боевой стрельбой.

…На позициях, расположенных на территории одного из подразделений полка, замерли грозные боевые машины зенитного ракетного комплекса С‑300, радиолокационные станции и другая военная техника. Рядом выстроились убывающие в Ашулук военнослужащие. Во главе строя — Боевое Знамя полка.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Беларусь. Затем слово взял командир 1‑го зенитного ракетного полка подполковник Евгений Кокурин.

— Я уверен, что наши расчеты с достоинством и честью справятся с поставленными перед ними задачами и вернутся на Родину, продемонстрировав на практике способность обеспечить безопасность воздушных рубежей Республики Беларусь, — подчеркнул во время своего выступления Евгений Вячеславович.

Митинг продолжил ветеран Вооруженных Сил подполковник в отставке Александр Федотов, три десятилетия отдавший службе в войсках противовоздушной обороны. Он напомнил о славных боевых традициях ПВО, пожелал воинскому коллективу доброго пути, ратных успехов в ходе учения и счастливого возвращения после успешного выполнения всех поставленных задач.

Впереди у военнослужащих — дорога в Мачулищи, затем передислокация на самолете военно-транспортной авиации на полигон Российской Федерации.

Пока личный состав, убывающий на учение, рассаживался в автобусы и транспорт готовился к отъезду, я побеседовал с командиром полка подполковником Евгением Кокуриным.

— С 23 августа наш личный состав принимает участие в тактическом учении с воинскими частями зенитных ракетных войск, — рассказал Евгений Вячеславович. — На первом его этапе подразделения полка выезжали на Гожский полигон, где несли боевое дежурство. Сейчас проходит второй этап учения, во время которого личный состав части совершает передислокацию на полигон Российской Федерации Ашулук автомобильным и воздушным транспортом. Там пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой. Основные его цели — подготовка личного состава к выполнению задач по предназначению, совершенствование полевой выучки в ходе боевых стрельб, повышение уровня практических навыков при отражении воздушных ударов. Часть офицеров и прапорщиков в предыдущие годы уже принимала участие в подобных мероприятиях. Учение с боевой стрельбой является венцом системы боевой подготовки: не только шлифуется боевая выучка, закрепляются практические навыки личного состава, но и формируется психологическая готовность военнослужащих выполнять задачи в сложной обстановке.

На мой вопрос о характере целей, которые предстоит поразить военнослужащим, Евгений Вячеславович пояснил:

— Будет создана сложная мишенная обстановка за счет применения мишеней, имитирующих высокоточное оружие и баллистические ракеты, а также перспективные средства воздушного нападения.

Младший сержант Дмитрий Маскевич до призыва на срочную военную службу окончил Гродненский государственный политехнический колледж, по специальности он техник-электрик. Прослужил в полку уже девять месяцев. За это время молодой человек отлично освоил вверенную боевую технику, получил опыт практической работы в составе боевого расчета. В ходе первого этапа учения Дмитрий умело справлялся со всеми поставленными задачами.

— Настрой у нас боевой! — садясь в автобус, поделился переполнявшими его чувствами младший сержант Маскевич. — Позади интенсивная боевая подготовка, полевые выходы и тренировки. Как говорится, тяжело в ученье — легко в бою… Осталось продемонстрировать результат нашей ратной учебы. Он во многом будет зависеть от организованности, сплоченности боевого расчета, ведь боевые пуски зенитных управляемых ракет — это командная работа, и каждый военнослужащий вносит весомый вклад в общее дело.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр»,

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