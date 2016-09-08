В соответствии с буквой закона

Вчера в Центральном Доме офицеров состоялся личный прием граждан исполняющим обязанности министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым.

Вопросы, с которыми обратились граждане, касались пенсионного обеспечения и прохождения военной службы. Так, например, военнослужащий запаса из Гродненской области, ранее уволенный из рядов Вооруженных Сил, обратился с просьбой вновь принять его на военную службу по контракту.

Следует помнить о том, что решение по вопросам граждан, обратившихся на личный прием, зависит не от желания или точки зрения должностного лица. Все должно соответствовать букве закона.

В данном случае статья 42 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» гласит: «Граждане, соответствующие требованиям, установленным для прохождения военной службы, могут добровольно поступать на военную службу по контракту на должности офицеров: впервые — в возрасте до 35 лет; офицеры запаса — в возрасте до 40 лет, ранее уволенные с военной службы только по основаниям, предусмотренным абзацем третьим части третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой и девятой статьи 59 настоящего Закона, либо уволенные по аналогичным основаниям со службы в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а в отдельных случаях старше 40 лет — по решению Президента Республики Беларусь». Это же касается солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Таким образом, военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным данным Законом, не могут быть приняты на военную службу по контракту. Поэтому и решение по данному вопросу было принято отрицательное.

К слову, прежде чем совершить тот или иной поступок, уважаемые читатели, вспомните о таком понятии, как офицерская честь. Это внутреннее нравственное достоинство человека в погонах, его доблесть, незапятнанная репутация и чистая совесть. В ряду присущих офицерскому корпусу ценностей она занимает, пожалуй, одно из ведущих мест, если не сказать — ведущее. Остальные качества, без которых не может состояться офицер, все-таки производные от «честь имею». Согласитесь, права, обязанности, ответственность у нас всех могут быть разные, а вот понятие и соблюдение чести — едины.

В одном из своих романов Валентин Пикуль пишет: «Без чести нет офицера…». Допустить ошибку всегда легко, а вот исправить ее порой, увы, невозможно.

Напоминаем, что личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Для граждан, которые по каким-то причинам не могут прийти на личный прием, предусмотрены другие возможности. Широко используются выездные приемы в населенные пункты, жители которых также заблаговременно об этом извещаются. Одним из способов общения являются телефоны доверия, прямые телефонные линии. Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Подполковник

Елена Затирка, «Ваяр»