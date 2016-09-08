Запасники вновь в строю

Недавно в городе Горки Могилёвской области приступили к формированию отдельного подразделения территориальных войск

— В настоящее время начались сборы личного состава для участия в КШУ, — рассказал военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр Шкиндеров. — Мы уже приняли более 100 военнослужащих запаса. Все они жители Горецкого района.

На протяжении нескольких дней военнообязанные прибывали во Дворец культуры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, где была развернута база по формированию подразделений территориальных войск.

— Как и каждый военнообязанный, я, получив повестку, отправился в военкомат, — рассказал старший лейтенант запаса Андрей Сидоренко. — В повседневной деятельности я директор частного предприятия. Считаю, что такие сборы просто необходимы. Уметь защищать Отечество и свою семью важно для каждого мужчины.

Данное мероприятие, которое будет продолжаться несколько недель, направлено на проверку степени готовности системы территориальной обороны рай­она, а также способности местных исполнительных и распорядительных органов реализовывать возлагаемые на них управленческие функции по планированию и ведению территориальной обороны.

— В ходе данных учебных сборов военнослужащими запаса будут практически отработаны вопросы территориальной обороны, возлагаемые на данное подразделение, — пояснил начальник направления территориальной обороны — заместитель военного комиссара Могилевской области полковник Александр Островецкий. — Акцент делаем на то, что они призваны на свои штатные воинские должности. И вспомнят навыки, приобретенные во времена прохождения службы в Вооруженных Силах и органах пограничной службы.

На протяжении нескольких дней с военнослужащими запаса будет проводиться боевое слаживание, а также плановые занятия, направленные на совершенствование ранее полученных ими военных навыков.

В ближайшее время многим запасникам, которые проходили срочную военную службу еще в Советской Армии, предстоит принять Военную присягу.

Капитан

Кирилл Франскевич,

«Ваяр»,

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