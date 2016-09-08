Звенья одной цепи (Видео)

Недавно на полигоне Осиповичский завершился полевой выход артиллерии Северо-Западного оперативного командования. Завершился громко и эффектно — контрольным занятием по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. На огневые позиции вышли представители сразу трёх воинских частей: 231-й артиллерийской бригады, 191-й группы артиллерии 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Масштабному ратному экзамену «бога войны» Северо-Западного оперативного командования предшествовала кропотливая работа по слаживанию всех звеньев этой мощной цепи. От расчетов — к взводам и батареям, от дивизионов — к воинским частям. И на каждом этапе артиллеристов ждали контрольные занятия, где они демонстрировали готовность выполнять задачи по предназначению в составе подразделения, воинской части. Вот и настало время проверить в деле всю выстроенную систему артиллерии командования.

— Выполнение огневых задач усложняется тем, что каждая команда проходит через большое количество ячеек управления — от руководителя контрольного занятия до конкретного расчета орудия, от которых зависит время и точность огня артиллерии, — подчеркнул начальник ракетных войск и артиллерии — начальник отдела

РВ и А СЗОК полковник Дмитрий Пестов. — Привлекаются к мероприятию и командиры механизированных бригад, а руководит контрольным занятием командующий восками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович. Но итоговая оценка зависит не только от умения командиров принимать решения и ставить задачи по огневому поражению, но и от профессионализма каждого военнослужащего.

И подчиненные не подвели! В ходе выполнения плановых и неплановых огневых задач расчеты вели огонь из буксируемых орудий 2А65 «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «БелГрад», а также боевых машин «Штурм-С», демонстрировали отличные и хорошие результаты как по временным показателям, так и по точности огня. Добавим: лишь стрельбой боевая работа не ограничивалась. В ходе контрольного занятия проверялась и тактическая выучка подразделений, и умение действовать в ночное время…

Финальным аккордом ратного экзамена стала подготовка и нанесение массированного огневого удара. Земля вздрогнула, ощутив на себе мощь всех огневых средств, задействованных в контрольном занятии! На несколько минут полигон буквально утонул в грохоте орудий и свисте снарядов РСЗО «БелГрад».

Когда дивизионы буксируемых орудий «Мста-Б»

и САУ «Гиацинт» одновременно открывают огонь, ощущаешь реальную мощь «бога войны». Подразделения «БелГрада», для корректировки огня взявшие в «помощь» беспилотник, становятся поистине высокоточным оружием. Хотя с командной вышки разглядеть мишени не удается, по густо накрывшим линию горизонта серо-молочным клубам дыма нетрудно понять — «противник» разгромлен! А итоги контрольного занятия в очередной раз подтвердили: грозное оружие — в надежных руках.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова