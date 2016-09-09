Добрую репутацию у командования 83‑го ордена Красной Звезды отдельного инженерно-аэродромного полка заслужили военнообязанные запаса, призванные из Кричевского, Быховского и Шкловского районов Могилёвской области на учебные сборы по обслуживанию техники.

Встретиться с ними мне удалось непосредственно в автопарке. Без спешки и суеты военнослужащие снимали с хранения технику, выполняли положенные по регламенту работы, обеспечивая ее готовность к использованию по предназначению.

— Хорошие специалисты пришли в наш полк, — говорит назначенный на период сборов командиром взвода старший прапорщик Дмитрий Степанчук. — Поставленные задачи понимают, в контроле и мелочной опеке не нуждаются. Все они опытные водители. Устройство отдельных узлов, агрегатов и механизмов знают в совершенстве. Знают причины и способы устранения конкретных неполадок и неисправностей, поэтому простоев в работе у нас не бывает.

Это сказано, к примеру, о призванном из Кричева на учебные сборы рядовом запаса Олеге Сугакове. Он уволился в запас десять лет назад. Служил в пограничных войсках в должности старшего водителя. В настоящее время работает электросварщиком 5‑го разряда в Белорусской управляющей компании холдинга «Белорусский цементный завод». Его жене Анне Владимировне, работающей преподавателем физвоспитания в детском садике № 4, будет приятно получить известие о том, что командование характеризует ее супруга как мастера на все руки.

А сам Олег Леонидович в оценках был скромен и немногословен:

— Коллектив у нас дружный, армейский распорядок не забыт. Единственное, к чему пришлось привыкать, — к новым командирам.

— Отношение к нам здесь уважительное, — дополнил рядовой запаса Артём Лажбанов, призванный на сборы Быховским райвоенкоматом. — При общении с офицерами чувствуется доброжелательность, доверие. А это хорошо стимулирует и ко многому обязывает… Работаю я водителем ОАО «Могилевдрев», техника у нас такая же, как и в армии: «Уралы», ЗИЛы и КамАЗы. Так что невыполнимых задач нет — справимся с обслуживанием автомобилей в установленные сроки.

По праву может гордиться мужем Юлия Лажбанова, которая в отсутствие своей второй половины воспитывает четырехлетних двойняшек — Полину и Никиту. Она убеждена: отец личным примером непременно должен воспитывать сына, помогая тому вырасти настоящим мужчиной.

А у старшины запаса Василия Демченко армейской выслуги оказалось без малого шесть лет: после увольнения в запас со срочной он продолжил службу по контракту во внутренних войсках МВД. В настоящее время работает оператором-наладчиком ОАО «Шкловский маслодельный завод».

— Периода адаптации на сборах практически не было, — уточнил в беседе Василий Николаевич. — Навыки не утрачены. В войсках — интересно!.. Бытовые условия привычные, а вот питание значительно улучшилось. Взаимоотношения у нас дружеские, много знакомых. Мир тесен!

Командование 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка и администрация учебных сборов ни на минуту не сомневаются в том, что задачи по обслуживанию техники будут выполнены с должным качеством и в установленные сроки. Военнообязанные вернутся к семьям с новыми впечатлениями о встрече со своей армейской юностью…

А жены героев моего повествования (остается упомянуть также Майю Демченко) будут также несколько озадачены в преддверии 23 февраля: «стандартным набором» уже не отделаешься!.. Свой профессионализм их любимые мужчины подтвердили на сборах военнообязанных запаса с достоинством и честью.

Подполковник запаса Виктор Филонов, фото автора