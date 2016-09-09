Ашулук‑2016: передислокация завершена

Белорусская группировка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыла на полигон Ашулук. Здесь на базе 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации с нашими военнослужащими будет проведён третий этап тактического учения с боевой стрельбой. В рамках его расчётам 1‑го, 115‑го зенитных ракетных полков и в/ч 55719 предстоит выполнить боевые пуски из ЗРК С‑300.

…А в ходе второго этапа этого учения была осуществлена передислокация группировки на полигон Ашулук. Перемещение личного состава осуществлялось железнодорожным эшелоном и военно-транспортным самолетом Ил‑76МД.

Железнодорожным транспортом, к слову, на российский полигон доставлены и недавно поступившие на вооружение

в/ч 55719 ЗРК С‑300. Данным комплексам предстоит пройти проверку противовоздушным боем. Личный состав 1 зрп и 115 зрп, в свою очередь, будет выполнять учебно-боевые задачи на технике, предоставленной российской стороной.

Однако до долгожданных боевых пусков нашим военнослужащим предстоит проделать немалый объем работ. Впереди у них предстрельбовая неделя. Как отметил руководитель тактического учения заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб, в ближайшие дни «трехсотчикам» предстоит принять и настроить технику, заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, а также выполнить зачетные учебные стрельбы.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора