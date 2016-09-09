С гвардии сержантом Петром Бабулем я познакомилась в одной из многочисленных командировок. Обстоятельный молодой парень с широкой открытой улыбкой. Служит он в прославленной 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Заместитель командира взвода мотострелковой роты. Службу знает и, что главное, любит. Когда человек к своему делу относится с душой, дело спорится. Непреложный закон.

Разговор наш длился недолго — у моего собеседника свободного времени было немного, обязанностей же — немало. Но это его не пугает: к труду гвардии сержант приучен с детства. Вырос в деревне Муражи на Браславщине. Забот по дому было много, и часть их была поручена Петру.

До армии Пётр успел поработать водителем грузового автомобиля. Управление МАЗом освоил быстро. Возможно, потому и в армии с техникой он тоже на «ты».

О своей службе мой собеседник рассказывает охотно. Его рассказ интересен, подробен, образен. Чувствуется, что ему действительно нравится служба, особенно учения. Спартанский полевой быт, мощь боевой техники, вождение, стрельбы…

— Это настоящая мужская работа, — делится гвардии сержант. — На полигоне мне все по душе. Вот где идет проверка на прочность — кто ты есть и что ты можешь. И не только ты. Ведь правду говорят, что один в поле не воин. Это испытание для всего коллектива. Мое подразделение — настоящая команда, дружная и сплоченная. Нам по плечу любые задачи. Мы и цели поразить готовы. Знаете, как это классно, когда понимаешь, что у тебя стопроцентное попадание?! Непередаваемые чувства!

Большая часть срочной службы Петра Бабуля осталась позади. Этой осенью моего собеседника ждет увольнение в запас. Однако гвардии сержант всерьез задумывается о службе по контракту. Размеренный, регламентированный армейский уклад ему близок и понятен. Однако, как бы ни сложилась его жизнь, одно он знает точно: армия стала для него хорошей жизненной школой. Здесь он прошел отличную закалку, осознал цену настоящей мужской дружбы.

Совсем скоро начнется командно-штабное учение. Для гвардии сержанта Петра Бабуля и его сослуживцев оно станет отличным экзаменом на качество боевой выучки и слаженности. Пожелаем им удачи! Верю, что у этих ребят все получится!

Лариса Кучерова, «Ваяр»