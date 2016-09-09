ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

В Военной академии функционируют курсы по подготовке абитуриентов к централизованному тестированию.

На подготовительных курсах занятия проводятся высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Образовательный процесс на подготовительных курсах основывается на следующих принципах:

высокая эффективность обучения;

адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся;

приоритет активных форм работы;

психологическая адаптация к вступительным испытаниям.

Форма обучения на подготовительных курсах— очная, с наполняемостью групп 8–12 человек.

Продолжительность обучения на курсах — 8 месяцев. Начало обучения — с 3 октября 2016 года.

Обучение платное. Комплектование групп осуществляется с 19 по 27 сентября 2016 года.

Телефон для справок

(8 017) 287-49-22.