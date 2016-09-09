Проверка противовоздушным боем

Тактическое учение с боевой стрельбой, которое проходит в эти дни на полигоне Ашулук, является ратным экзаменом не только для подразделений воинских частей зенитных ракетных войск. В ходе выполнения боевых стрельб расчётами ЗРК С‑300 проверку пройдут новейшие образцы радиолокационного вооружения, состоящего на вооружении в воинских частях радиотехнических войск ВВС и войск ПВО.

Так, боевые расчеты подразделений РТВ будут выполнять задачи по обеспечению боевой стрельбы из ЗРК С‑300, используя новейшую трехкоординатную радиолокационную станцию дециметрового диапазона «Противник». Данная станция предназначена для обнаружения и автоматического сопровождения всех классов аэродинамических и баллистических целей на высотах до 150 километров и предельной дальности до 450 километров. Она способна различать восемь классов целей и в автоматическом режиме выдавать радиолокационную информацию в цифровом виде на командные пункты соединений и частей зенитных ракетных войск и авиации.

Недавно принятая на вооружение радиотехнического подразделения РЛС «Противник» уже была опробована в деле в ходе исследовательских стрельб РСЗО «Полонез». Ждут от данного образца высоких результатов и в ходе стрельбы белорусскими расчетами ЗРК С‑300 по высотным мишеням. Также в ходе тактического учения будут проверены возможности автоматической маловысотной РЛС «Роса-РБ», которая также относительно недавно была принята на вооружение белорусской армией.

— Обкатка на полигоне Ашулук образцов радиолокационной техники и комплексов средств автоматизации, поступающих на вооружение в наши подразделения, уже стало доброй традицией, — подчеркнул начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Республики Беларусь полковник Игорь Насибянц. — В разные годы здесь были проверены боевые возможности РЛС отечественного производства «Роса» и «Восток-Д», прошедших модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома Беларуси РЛС 19Ж6М и П‑18БМА, ПРВ‑16БМ, комплекса средств автоматизации «Риф-Р» и других. Именно здесь, в астраханских степях, можно максимально объективно оценить возможности техники радиотехнических войск в боевых условиях. В частности, расчеты получают возможность работы по реальной авиации на малых и предельно малых высотах (до 20–25 метров), обнаружения высотных баллистических целей. В отличие от белорусских полигонов, в Ашулуке ограничений по высотам и маршрутам полетов авиации нет.

По словам Игоря Эдуардовича, бесценный опыт на российском полигоне получают и боевые расчеты радиотехнических подразделений. Ведь в их работе присутствует элемент неожиданности — военнослужащие не знают ни маршрутов полета целей, ни эшелонов. Словом, испытание сложными целями в Ашулуке проходит не только техника, но и люди.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»