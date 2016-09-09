Результат, достойный награды

Вчера во Дворце Независимости в Минске Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям белорусской общественности, достигшим высоких показателей в своей деятельности на благо республики и её народа.

Офицеры белорусской армии, участвовавшие в войсковых испытаниях реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», отмечены главой государства. Награды также вручены представителям Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, предприятий-изготовителей первого — уникального отечественного комплекса РСЗО.

Александр Лукашенко в своем обращении к награждаемым отметил, что главной задачей для военнослужащих, граждан республики остается защита Родины.

— Мы ничего лишнего не хотим, — подчеркнул глава государства. — Мы хотим, чтобы на нашем клочке земли, относительно небольшом, но не таком и малом, мирно жили наши дети. Чтобы они жили в такой безопасной стране, в которой живем мы.

Государственными наградами были отмечены офицеры 336‑й реактивной артиллерийской бригады.

Командир бригады полковник Александр Тишкевич награжден орденом «За службу Родине» III степени за образцовое исполнение воинского долга, достижение высокой боевой выучки подчиненного личного состава. Итоги учений различного уровня, проводимых с 336 реабр, наглядно свидетельствуют о том, что повседневная служебная деятельность офицера нацелена на поддержание высокого уровня боевой и мобилизационной готовности подчиненного воинского коллектива. Вооружение и военная техника всегда поддерживается в боеготовом состоянии. На протяжении трех лет по итогам подготовки 336‑я реактивная артиллерийская бригада является одной из лучших среди соединений и воинских частей Вооруженных Сил.

Командир реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона капитан Владимир Масанский награжден медалью «За отличие в воинской службе». По итогам 2014/2015 учебного года офицер стал победителем состязания на звание лучшего командира стартовой (реактивной артиллерийской) батареи Вооруженных Сил. Он проводит последовательную работу по совершенствованию системы боевой подготовки батареи.

В июне нынешнего года этот офицер принял непосредственное участие в проведении государственных испытаний опытного образца реактивной системы залпового огня «Полонез». Реактивный артиллерийский дивизион совершил марш протяженностью более 350 километров к месту проведения испытаний без проблем и точно в срок. На полигоне личный состав сводной батареи под руководством капитана Владимира Масанского успешно провел слаживание боевых расчетов, настройку аппаратуры уникальных ракетных комплексов.

Благодаря высокому профессионализму командира батареи подразделение справилось с возложенными на него задачами в полном объеме. Расчеты боевых машин произвели боевые пуски практически на максимальную дальность — 200 километров, при этом точность попадания ракет по целям составила менее двух метров, что значительно меньше кругового вероятного отклонения, составляющего 30 метров. Это зримо подтвердило высокие характеристики нового оружия и профессионализм белорусских военнослужащих.

Начальник расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона старший лейтенант Максим Яцко также награжден медалью «За отличие в воинской службе». Ежегодно в ходе полевых занятий этого дивизиона личный состав расчета под командованием старшего лейтенанта Максима Яцко принимает участие в контрольных занятиях по управлению ракетными ударами с батареей и комплексных занятиях с дивизионом, в том числе с боевой стрельбой. Его подчиненные всегда добивались только высоких результатов. Именно поэтому офицер был отобран в числе лучших для участия в испытании опытного образца реактивной системы залпового огня «Полонез».

Расчет боевой машины под командованием старшего лейтенанта Максима Яцко продемонстрировал высокий профессионализм. Автомобильная техника была проверена на различных режимах работы. Благодаря профессиональным действиям офицера его подчиненные произвели все необходимые предпусковые выверки и проверки боевой машины с высокой степенью точности. Топогеодезическая привязка стартовой позиции, осуществленная силами расчета боевой машины, была оценена на отлично. И вот каков результат этого ратного труда: боевые пуски новой отечественной РСЗО были произведены практически на максимальную дальность и с максимальной точностью.

Медалью «За отличие в воинской службе» был награжден и начальник расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона старший лейтенант Руслан Голубченко. Обретенные личным составом расчета навыки работы с новой техникой позволили подготовить РСЗО «Полонез» к пуску по цели с неподготовленной стартовой позиции в полтора раза быстрее, чем РСЗО «Смерч».

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Напомним: 16 июня нынешнего года на территории Гомельской области расчетами подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил в рамках войсковых испытаний были впервые проведены боевые пуски реактивной системы залпового огня «Полонез». И уже 22 августа уникальная система поступила на вооружение 336‑й ­реактивной артиллерийской бригады.

Комплекс РСЗО белорусского производства предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото Владимира Блинова и Ирины Малиновской