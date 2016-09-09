Сделать свой выбор

В военном городке Фолюш работает избирательный участок № 16 Гродненского-Занеманского избирательного округа № 49 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

…В день открытия избирательного участка в присутствии наблюдателей урна для досрочного голосования была опечатана и оклеена. С этого момента участок № 16 был полностью готов к приему граждан.

Вскоре сюда начали приходить военнослужащие срочной службы. За ходом досрочного голосования внимательно следили наблюдатели. Среди них — участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Васильевич Киселёв, представляющий ветеранскую организацию Октябрьского района города Гродно.

— Участковая избирательная комиссия работает организованно, в строгом соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь, — отметила в беседе наблюдатель Светлана Ткаченко.

Среди проголосовавших в тот день избирателей — гвардии рядовой Сергей Шот.

Эти выборы для Сергея уже не первые, потому он чувствовал себя уверенно.

— В основной день голосования буду находиться в наряде, поэтому нужно проголосовать досрочно, — сообщил Сергей на выходе из участка.

Сержант Анатолий Омельянчук — командир отделения в одном из артиллерийских подразделений 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Ему двадцать лет. Свой голос в тот день он отдал на выборах впервые, поэтому, как позже признался сержант, он испытывал определенное волнение. А в воскресенье будет нести службу в суточном наряде, вот и решил проголосовать досрочно.

— Этот день стал для меня памятным, — поделился переполнявшими его чувствами Анатолий. — Горжусь тем, что принимаю участие в столь важном событии в политической жизни Республики Беларусь — выборах депутатов нашего парламента. От моего голоса, как и от голосов других избирателей, зависит будущее моей страны.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»