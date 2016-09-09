Верный армейской службе

Сегодня генерал-майору в отставке, бывшему заместителю министра обороны по тылу — начальнику тыла Вооружённых Сил Александру Христофорову исполняется 70 лет.

Александр Сергеевич родился в деревне Енгалычево Актарского района Саратовской области в крестьянской семье. После окончания средней школы в 1965 году поступил в Вольское командно-техническое училище, которое окончил с отличием. Затем проходил военную службу на различных должностях в Прикарпатском военном округе.

В 1972 году поступил в Военную академию тыла и транспорта, которую окончил с отличием. Для дальнейшего прохождения службы убыл в Центральную группу войск.

В 1980 году Александр Сергеевич Христофоров был назначен на должность заместителя командира дивизии по тылу в Прикарпатском военном округе, впоследствии — на должность начальника штаба тыла армии — первого заместителя начальника тыла армии.

В 1987 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. После ее окончания был назначен на должность начальника штаба тыла Белорусского военного округа, впоследствии — начальника штаба тыла Министерства обороны Республики Беларусь.

С 1994 по 1996 год Александр Сергеевич являлся заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил. В мае 1996 года был уволен в запас, работал проректором Института переподготовки и повышения квалификации кадров Министерства торговли Республики Беларусь.

18 сентября 1997 года Указом Президента Республики Беларусь А. С. Христофоров был призван в Вооруженные Силы Республики Беларусь и назначен на должность заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных Сил.

11 ноября 2001 года генерал-майор Александр Христофоров был уволен из рядов Вооруженных Сил в запас по возрасту. За добросовестную службу награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени и более 20 медалями.

Военная карьера закончилась, началась гражданская жизнь. С 2002 по 2013 год Александр Сергеевич работал на различных должностях

в ГВТУП «Белспецвнештехника». А с июля 2013 года — в РУП «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны».

Дорогой наш юбиляр! В этот знаменательный день мы хотим от всего сердца поздравить вас! Много лет вы служили и трудились на благо нашей страны, вас отличает оптимизм и трудолюбие, которым можно позавидовать!

Спасибо вам за те мудрые слова, которые вы находите, чтобы поддержать, посочувствовать, вселить надежду! Будьте для всех домашних опорой и надеждой, ведь вы — любящий муж, отец, дедушка!

Мы желаем вам, чтобы все хорошие поступки, которые вы совершили в жизни, возвращались к вам счастьем и добром. Пусть крепким будет ваше здоровье. Пусть оно будет таким же стойким, как ваша уверенность и стремление к доброте и к счастью.

Здоровья вам и любви! С юбилеем, с 70‑летием!

Коллектив РУП «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны»