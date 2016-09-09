Военное пятиборье: сражались лучшие

09.09.2016 Армейский спорт, Свежий выпуск #

На днях на базе 85‑й бригады связи (линейной) прошёл чемпионат по военному пятиборью среди воинских частей центральных органов военного управления Министерства обороны.

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На протяжении нескольких дней шла напряженная борьба между армейскими пятиборцами, которые состязались в стрельбе из автомата, метании гранаты, плавании, преодолении единой полосы препятствий и кроссе.

— Военнослужащие, показавшие лучшие результаты на этом чемпионате, будут отобраны для участия в спартакиаде Вооруженных Сил, — отметил главный судья соревнования начальник физической подготовки и спорта 85‑й бригады связи (линейной) капитан Павел Арабчик. — С каждым годом военное пятиборье становится все более популярным среди военнослужащих, и это не может не радовать. Среди спортсменов есть и дебютанты, и те, кто уже достиг в этом виде спорта определенных высот.

По сумме военного пятиборья в индивидуальном зачете места распределились следующим образом: 1‑е место — старший лейтенант Игорь Горбунов (Военная комендатура Вооруженных Сил); 2‑е место — младший сержант Артур Волужин (465 рбр); 3‑е место  — старший лейтенант Владимир Замулко (361 боо (ЦОВУ).

В командном первенстве победителем стала команда 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), на втором месте расположилась команда Военной комендатуры Вооруженных Сил, третье место — у 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Победителям были вручены медали, грамоты и кубки.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

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