Военное пятиборье: сражались лучшие

На днях на базе 85‑й бригады связи (линейной) прошёл чемпионат по военному пятиборью среди воинских частей центральных органов военного управления Министерства обороны.

На протяжении нескольких дней шла напряженная борьба между армейскими пятиборцами, которые состязались в стрельбе из автомата, метании гранаты, плавании, преодолении единой полосы препятствий и кроссе.

— Военнослужащие, показавшие лучшие результаты на этом чемпионате, будут отобраны для участия в спартакиаде Вооруженных Сил, — отметил главный судья соревнования начальник физической подготовки и спорта 85‑й бригады связи (линейной) капитан Павел Арабчик. — С каждым годом военное пятиборье становится все более популярным среди военнослужащих, и это не может не радовать. Среди спортсменов есть и дебютанты, и те, кто уже достиг в этом виде спорта определенных высот.

По сумме военного пятиборья в индивидуальном зачете места распределились следующим образом: 1‑е место — старший лейтенант Игорь Горбунов (Военная комендатура Вооруженных Сил); 2‑е место — младший сержант Артур Волужин (465 рбр); 3‑е место — старший лейтенант Владимир Замулко (361 боо (ЦОВУ).

В командном первенстве победителем стала команда 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), на втором месте расположилась команда Военной комендатуры Вооруженных Сил, третье место — у 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Победителям были вручены медали, грамоты и кубки.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора