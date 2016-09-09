Защищая воздушные рубежи

Военнослужащие 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство. На вооружении этой воинской части — современный зенитный ракетный комплекс С‑300.

Ритуал заступления на боевое дежурство — одно из важных событий в жизни каждого военнослужащего и воинского коллектива в целом. Выполнение задач в составе дежурного боевого расчета по охране воздушных рубежей страны — венец ратной учебы военнослужащих, итог многочисленных занятий, тренировок и учений.

Участники мероприятия по подразделениям выстроились на ритуальной площадке. Начальник штаба — первый заместитель командира полка подполковник Григорий Зудов довел приказ о заступлении на боевое дежурство.

Право поднять Государственный флаг Республики Беларусь по традиции было предоставлено одному из лучших военнослужащих срочной военной службы из состава дежурного боевого расчета — командиру отделения младшему сержанту Алексею Науменко. Затем подразделения прошли торжественным маршем и направились к местам несения службы.

Как рассказал подполковник Григорий Зудов, личный состав воинской части готов к выполнению возложенной на него задачи и настроен на качественное несение службы.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора