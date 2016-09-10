Дорогой мужества и славы

В понедельник 75‑летие со дня образования отметит 19‑я отдельная гвардейская Николаевско-Будапештская Краснознаменная, ордена Суворова II степени механизированная бригада. В наших Вооружённых Силах, пожалуй, нет более прославленного соединения, прошедшего тернистый боевой путь от Сталинграда до Будапешта…

До праздника осталось всего несколько дней, и встретят гвардейцы его «в полях». Впрочем, это ничуть не портит царящую в соединении праздничную атмосферу, даже наоборот — как нельзя лучше отражает верность славным традициям боевой бригады, ее славному прошлому.

— Накануне этого значимого для нас события мы целенаправленно готовимся к командно-штабному учению Вооруженных Сил, — отметил командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев. — Силами личного состава уже обустроен район дислокации, подразделения полностью готовы к выполнению задач по предназначению. Настроение в преддверии юбилея воинской части у гвардейцев приподнятое, несмотря на полевой выход, праздник у нас будет запоминающимся, пройдет в торжественной обстановке.

Гвардии полковник Андрей Латышев относительно недавно возглавляет бригаду, но уже успел приобрести среди подчиненных завидный авторитет. Родился он на территории Германии, воспитывался в семье военнослужащего. О выборе профессии не раздумывал ни единого мгновения — только военная форма, только погоны!.. И юноша по стопам отца поступил в Благовещенское высшее танковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова. За время службы прошел впечатляющий должностной путь от командира взвода до комбрига.

По словам офицера, за последние несколько лет бригада претерпела значительные изменения. Был произведен качественный ремонт казарменных помещений, контрольно-пропускного пункта, столовой, других объектов. В настоящее время заканчивается ремонт в клубе воинской части. И еще: обязательно стоит упомянуть о воздвигнутом у КПП бригады постаменте с танком Т‑72 на нем.

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Недавно на базе бригады начался сбор с военнослужащими запаса, призванными для участия в предстоящем учении. Всего на сборе задействовано более трехсот человек.

Несколько недель военнослужащие запаса будут совершенствовать и восстанавливать ранее полученные навыки и умения по своим военно-учетным специальностям.

В ходе активной фазы КШУ бригада будет действовать на двух полигонах одновременно. Перед военнослужащими будут поставлены серьезные задачи, условия максимально приблизятся к боевым. И упомянем здесь о прошедшем в апреле КШУ с бригадой — тогда командование Северо-Западного оперативного командования дало высокую оценку действиям воинов‑гвардейцев.

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Как подчеркнул в беседе заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Дмитрий Глинский, здесь проводится широкий спектр мероприятий воспитательно-патриотической направленности.

— От лица командования хочу заметить: стараемся создать такие условия для военнослужащих, чтобы они выполняли свои служебные обязанности совестливо и с достоинством, — поделился гвардии подполковник Глинский. — Подготовка к предстоящему учению — лучшее тому доказательство. В лагере у военнослужащих есть все необходимое: горячая вода, трехразовое питание… Обеспечена возможность просматривать и прослушивать теле- и радиопередачи с помощью подвижного информационного центра. Помимо этого, ежедневно выпускается бригадная газета «Гвардеец», в ней оперативно отражаются актуальные события в жизнедеятельности бригады.

Дмитрий Александрович рассказал также о работе гвардейцев с подрастающим поколением. За нынешнее лето в военно-спортивном лагере на базе бригады побывало более четырехсот детей. С ними проводились разнообразные занятия, ребята ознакомились со стрелковым оружием и военной техникой.

Личный состав 19 омбр активно сотрудничает со всеми учебными заведениями Новополоцкого, Лепельского, Ушачского, Чашникского и Докшицкого районов.

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Особое внимание в бригаде уделяется сохранности здоровья военнослужащих. На каждом полевом выходе в район занятий выдвигается и медрота.

Начальник медицинской службы 19 омбр гвардии майор Ольга Гимро и ее помощник старшая медицинская сестра гвардии старшина контрактной службы Наталья Дятко охотно рассказали о своей службе.

— Наша главная обязанность — обеспечить максимум в деле сохранности здоровья военнослужащих, — поделилась гвардии майор Ольга Гимро. — В любое время мы обязаны оказать доврачебную и врачебную медпомощь в объеме, который возможен в условиях полевого выхода.

— У нас служат крепкие ребята, с хорошим иммунитетом — и поэтому за медпомощью к нам обращаются редко, чему мы рады, — продолжила беседу гвардии старшина Наталья Дятко. — Конечно, все зависит от отношения самих военнослужащих к своему здоровью, желания сохранить его. На количество пациентов, поясню, влияют также погодные условия. Сейчас период межсезонья — особенно коварная пора года, когда днем тепло и пригревает

солнце, а ночью температура опускается довольно низко…

Еще одной из ответственных задач сотрудников полевого медпункта является проверка качества пищи. Как заметила гвардии старший прапорщик Валентина Алексеева, без предварительной экспертизы прием пищи военнослужащими попросту не может быть осуществлен.

— На данный момент на довольствии более 300 человек, — пояснила гвардии старший прапорщик Валентина Алексеева. — Наши гвардейцы «воюют в полях», а мы «воюем» здесь, на кухне… Все успеть и все приготовить — не так-то просто, но мы справляемся.

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Празднование дня воинской части в полевых условиях для гвардейцев не в новинку. Командование СЗОК и 19 омбр поздравит личный состав на полигоне, а по окончании КШУ в клубе бригады состоится торжественное награждение отличившихся военнослужащих.

Старший лейтенант Ян Горбанюк,

«Ваяр», фото автора

и Владимира Блинова

Историческая справка

12 сентября 1941 года в Свердловской области была сформирована 363‑я стрелковая дивизия. За участие в марте 1942 года в разгроме немецких войск под Москвой она была удостоена звания гвардейской.

Позже, 23 октября 1942 года, на базе 22‑й гвардейской стрелковой дивизии в городе Моршанске Тамбовской области был сформирован 2‑й гвардейский механизированный корпус.

28 марта 1944 года за участие в освобождении города Николаева этому корпусу было присвоено почетное наименование «Николаевский». А 5 апреля 1945 года — после взятия города Будапешта — он стал еще и Будапештским.

24 апреля 1945 года корпус был награжден орденом Красного Знамени, в том же месяце — орденом Суворова II степени.

В апреле 1957 года 2‑я гвардейская механизированная дивизия была пре­образована в 19‑ю гвардейскую Николаевско-Будапештскую Краснознаменную, ордена Суворова II степени танковую дивизию.

…Спустя четыре десятка лет бригада была переформирована в 19‑ю гвардейскую базу хранения вооружения и техники. А свое современное название она обрела в 2008 году.

В ходе боев за годы Великой Отечественной войны из числа военнослужащих гвардейского соединения Золотой Звездой Героя Советского Союза были награждены 29 человек. И более 140 тысяч военнослужащих — орденами и медалями.

Личный состав бригады участвовал во всех крупных учениях Вооруженных Сил СССР и Республики Беларусь, показывая при этом только высокие результаты.