«Мы помним!..»

Накануне Дня танкистов на кургане Славы в городе Буда-Кошелево состоялась торжественная церемония передачи Министерством обороны Республики Беларусь самоходной артиллерийской установки СУ‑100 в дар местному музею военной техники под открытым небом.

В мероприятии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-

лейтенант Андрей Равков, заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Лотенков, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-

майор Александр Гура, начальник департамента транспортного обеспечения военного ведомства генерал-майор Сергей Новиков, генерал-лейтенант запаса Юрий Жадобин и генерал-лейтенант в отставке Михаил Козлов.

В годы Великой Отечественной войны бронетанковые и механизированные войска внесли значительный вклад в разгром врага всего человечества — фашизма. Наиболее ярко танковые войска проявили свои возможности во время Сталинградской и Курской битв, в Белорусской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской операциях.

В ходе стратегической наступательной операции «Багратион» многократное превосходство советских войск в танках и САУ, высокий наступательный порыв воинов Красной Армии, самоотверженные и эффективные действия белорусских партизан решили исход сражений и принесли освобождение нашей Родине.

— Сегодня военное ведомство Беларуси продолжает добрую традицию, предложенную еще Константином Симоновым, — создавать героям войны памятники, на которых устанавливаются боевые машины, лучшие образцы военной техники прошлых лет, — подчеркнул в приветственной речи генерал-лейтенант Андрей Равков. — В память об освободителях города, обо всех тех, кто здесь, под Буда-Кошелево, сражался с захватчиками, установлена лучшая самоходная артиллерийская установка своего времени — СУ‑100.

Председатель местного районного исполнительного комитета Александр Григоренко выразил признательность военному ведомству от лица жителей Буда-Кошелевского района.

В ходе торжественной церемонии участники мероприятия возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого района нашей республики от немецко-фашистских захватчиков.

После завершения торжественной церемонии местным жителям и гостям мероприятия продемонстрировали свои умения во время показательного выступления военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил.

Завершилось праздничное мероприятие концертом Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вокальная группа «Армейский голос» исполнила и любимые всеми песни военных лет, и современные — прозвучали «Смуглянка», «Идет солдат по городу», «Песня о далекой Родине» и многие другие. Публика живо реагировала на выступление талантливых артистов в погонах, то и дело взрываясь громом аплодисментов.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора

и Владимира Павлова