Награды — лучшим!

Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днём танкистов и вручил наиболее отличившимся из них ценные подарки и грамоты. В числе награждённых — генералы, старшие и младшие офицеры, а также курсанты общевойскового факультета Военной академии и военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете.

— День танкистов — один самых почитаемых в Беларуси праздников. В служебной деятельности и в ходе мероприятий боевой подготовки танкисты показывают себя только с лучшей стороны, — отметил в своем обращении генерал-лейтенант Андрей Равков. — На «Танковом биатлоне — 2016» мы заняли четвертое место. Белорусский механик-водитель смог развить на танке самую высокую скорость во время преодоления трассы и даже обогнать экипаж из Китая, у которого техника была заметно мощнее. Было видно, что наши танкисты любят и свою профессию, и свою технику.

Также министр обороны подчеркнул, что сейчас ведется активная работа по модернизации танков. Но в одночасье технику поменять невозможно — не хватит ресурсов даже у заводов‑изготовителей. На прошедшем недавно в России военно-техническом форуме обсуждался вопрос о модернизации нескольких наших танков на предприятии «Уралвагонзавод». В дальнейшем обновленные образцы поступят на вооружение танковых рот, на этих же машинах будет осуществляться подготовка к следующим Армейским международным играм.

— Спасибо офицерам за службу, за те достижения, что у нас есть. Курсантам хотел бы пожелать стать настоящими профессионалами! — такими словами завершил свое выступление министр обороны.

После приветственной речи был зачитан праздничный приказ министра обороны, из рук главы военного ведомства награды и грамоты в тот день получили более тридцати военнослужащих. Еще двум десяткам офицеров была объявлена благодарность.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской