«Не танк воюет, а танкист!»

Наиболее массово танки как вид вооружения по-настоящему проявили себя во время Великой Отечественной войны. И именно танкистам сороковых-роковых обязаны за этот праздник современные ребята в чёрных комбинезонах: в 1946 году в ознаменование выдающихся заслуг воинов‑танкистов, танкостроителей и танкистов‑ремонтников был утверждён День танкистов.

Сегодня, как и 70 лет назад, без бронетанковых вооружения и техники не проходит ни одно учение, ни один парад и ни один вооруженный конфликт. А значит, недооценивать или тем более увольнять в запас бронебогатырей не стоит.

Накануне профессионального праздника наш корреспондент встретился с начальником бронетанкового управления Министерства обороны полковником Олегом Фоминым.

— Сейчас военные эксперты ведут споры о пригодности танков в современных конфликтах. Неоднократно слышал такое мнение: танки исчерпали себя как современное оружие. Так ли это?

— Современные танки — это не просто бронемашины родом из прошлого. Фактически от тех остался только корпус: силовые установки, комплексы вооружения, броня — все это подверглось и подвергается ныне серьезным доработкам. В результате модернизированные танки стали сгустком высокотехнологического оборудования. Возможности модернизации бронетанковой техники неисчерпаемы.

А если говорить о будущем танков, достаточно провести анализ современных вооруженных конфликтов последних лет — ни один из них не обошелся без «короля полей».

Свежий пример отечественной модернизации.

Сейчас ведется активная работа по усовершенствованию БТР‑70 до уровня БТР‑80. Достаточно заменить две силовые установки на один проверенный временем мотор, еще силовую передачу — и на вооружении появится новый образец бронетехники.

Работы в этом направлении сейчас ведут специалисты 140‑го ремонтного завода. Предварительные испытания уже проведены, впереди государственные испытания образца. Планируется, что к концу года он будет принят на вооружение.

— А что вы можете сказать о результатах наших танкистов на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2016», который проходил недавно на полигоне Алабино в Подмосковье? Наши танковые экипажи впервые выступали на своей технике…

— Действительно, в этом году белорусская команда по танковому биатлону выступала на своих боевых машинах, недавно принятых на вооружение, — и заняла четвертое место из 17. Я считаю, что это достойный результат. Естественно, этого удалось добиться благодаря целенаправленной подготовке личного состава танковых экипажей в ходе проведения сборовых мероприятий на специально оборудованной учебной трассе для танкового биатлона.

Судейской коллегией конкурса отмечались слаженные действия белорусских экипажей при вооружении танков, загрузке боеприпасов и поражении целей, мастерство механиков‑водителей в технике преодоления препятствий. Так, один из наших механиков‑водителей смог разогнать танк Т‑72БМ1 до скорости 79,9 км/ч, притом что среднетехническая скорость этой боевой машины — 65 км/ч!

Абсолютный рекорд при поражении мишеней показали также белорусские наводчики орудий и командиры танков: процент поражения мишеней — более 87 %. Такого показателя не было ни у одной из команд!

Важную роль в этом сыграла проведенная модернизация танков с оснащением их современной системой управления огнем «Сосна-У». Кстати, это разработка предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ОАО «Пеленг». Тоже повод для гордости!.. В соревновании по танковому ­биатлону были модернизированы танки Т‑72Б, они получили наименование Т‑72БМ1.

Кстати, Т‑72Б3, на которых выступали экипажи из других стран, также были оборудованы комплексом «Сосна-У», однако такого результата в огневом поражении мишеней они не достигли. Как видите, наши танкисты своим примером доказали: не танк воюет, а танкист!

— Вы неоднократно говорили о модернизации бронетанковых вооружения и техники — а было ли разработано что-то перспективно новое в линейке в последние годы?

— В настоящее время специалисты ОАО «140‑й ремонтный завод» в интересах бронетанкового управления Министерства обороны создали и дорабатывают уникальное мобильное бронированное транспортное средство повышенной проходимости «Кайман».

Эта машина предназначена для проведения диверсионных и разведывательных операций, сопровождения и патрулирования колонн, участия в милицейских и миротворческих операциях, действий во время возникновения чрезвычайной ситуации.

Планируется, что в ноябре пройдут государственные испытания «Каймана», а в 2017 году это транспортное средство будет принято на вооружение.

— Сегодня без действий танковых экипажей трудно представить себе учения или даже парад войск. В каких же еще ключевых мероприятиях боевой подготовки наших Вооруженных Сил принимали участие танкисты?

— Специалисты нашего управления Министерства обороны принимали участие во всех без исключения значимых мероприятиях боевой подготовки. В начале года практически весь личный состав участвовал в комплексной проверке Вооруженных Сил: техническое состояние всех бронемашин было проверено, некоторые из них снимались с хранения, совершали марш и участвовали в боевых стрельбах — причем без отказов. Кроме того, военнослужащие наших Вооруженных Сил участвовали и в международных мероприятиях на своей бронетанковой технике. Это два конкурса в рамках «Армейских международных игр — 2016» — «Десантный взвод» и «Танковый биатлон», специалисты бронетанковой службы готовили также технику для участия в учении миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2016». Сейчас весь личный состав задействован в подготовке к командно-штабному учению Вооруженных Сил.

— Олег Вячеславович, кто же главные творцы всех этих успехов? И еще вопрос: как можно стать танкистом?

— Подготовка офицерских кадров командного профиля осуществляется на общевойсковом факультете Военной академии Республики Беларусь. А офицеров‑танкистов инженерного профиля готовят сейчас на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете.

За пять лет из вчерашних школьников можно сделать настоящих профессионалов только благодаря высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу. Для проведения занятий имеются все необходимые условия — учебные классы, тренажеры, компьютерная техника, электронные библиотеки, множество методических документов, учебников и учебных пособий. Я уверен: именно поэтому танкисты нынешнего поколения свято чтят и приумножают боевые традиции танковых войск, демонстрируют настойчивость и целеустремленность в ратном труде по обеспечению защиты Отечества.

Особых успехов в военном деле добились полковники Андрей Садыро (начальник кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения Военной академии Республики Беларусь) и Сергей Станкевич (заместитель начальника управления — начальник отдела бронетанкового управления Министерства обороны) подполковники Василий Козел (начальник бронетанковой службы технической части 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады), Александр Марухин (начальник бронетанковой службы отдела вооружения Военной академии Республики Беларусь), Михаил Матяс (начальник бронетанковой службы технической части 6‑й отдельной гвардейской механизированной ­бригады), Сергей Рябинин (старший преподаватель кафедры бронетанкового вооружения и техники военно-технического факультета в БНТУ), майор Антон Ашевский (старший офицер отдела бронетанкового управления Министерства обороны). Кстати, заместитель начальника отдела бронетанкового управления Министерства обороны подполковник Андрей Сороговец за многолетнее образцовое исполнение воинского долга был награжден Почетной грамотой министра обороны Республики Беларусь!

— Что пожелаете танкистам в канун профессионального праздника?

— Хотелось бы искренне поздравить всех танкистов, ветеранов войны, Вооруженных Сил и танковых войск с нашим главным праздником и пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в выполнении всех намеченных планов.

Беседовал

капитан

Александр Иванов,

«Ваяр», фото автора

и Ирины Малиновской