Повелители энергии штатного выстрела

Под звуки ревущих моторов, лязг гусениц, грохот выстрелов встречают свой профессиональный праздник воины-танкисты 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В рамках полевого выхода на 230‑м общевойсковом полигоне танкисты из Слонима и днем, и ночью выполняли упражнения контрольных стрельб штатным артвыстрелом. Как говорят сами танкисты, для них штатная стрельба — это всегда праздник.

Традиционно гвардейцы держат марку. Сегодня эта воинская часть является лучшей в соединении. О высоком профессионализме ее воинов свидетельствует и постоянное их участие в крупномасштабных учениях Вооруженных Сил нашей страны.

…На Обуз-Лесновский полигон я прибыл перед самым началом занятий. На пункте управления — «вышке» полным ходом шли последние приготовления к стрельбе. Вскоре рабочая суета затихла, экипажи, загрузив боеприпасы, заняли свои места.

В тот день руководитель занятия командир танкового батальона гвардии майор Андрей Бычек создал для подчиненных мишенную обстановку, с учетом которой гвардейцам противостояли танки, бронеавтомобили и гранатометные расчеты условного неприятеля. Эту незавидную роль выполняли движущиеся мишени — и танкистам нужно было уничтожить их как можно быстрее.

— «Броня», я — «Вышка», на удалении 1.500 метров наблюдаю колонну техники неприятеля. Приказываю: противника уничтожить, — прозвучала команда руководителя занятия.

Грозная бронетехника вмиг пришла в движение, подняв гусеницами облака пыли. Прозрачный воздух наполнился запахом сгоревшего дизельного топлива.

— Дальность 1.500 метров, осколочно-фугасным огонь! — мгновенно сориентировался в обстановке и дал команду на поражение условного неприятеля выпускник общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь этого года, а ныне командир взвода гвардии лейтенант Ян Руцкий.

Раздался мощный выстрел орудия. Есть попадание!.. Аналогично справились со своей задачей и два других экипажа.

(Дадим необходимые пояснения. Согласно условиям упражнения, определенные цели танкисты должны поражать с ходу, другие — с короткой остановки. На вооружении танка Т‑72 Б 125‑миллиметровая пушка, которая способна поражать цели на дальности до четырех километров, а с закрытой позиции — до десяти тысяч метров.)

Тем временем экипажам поступила новая вводная:

— Наблюдаю скопление живой силы. Приказываю: пулеметным огнем подавить противника!

Через несколько секунд послышатся грохот танковых пулеметов — и снова попадание. Трудно было поверить в то, что многими из этих грозных машин управляют сейчас вчерашние школьники…

Выполнив учебно-боевую задачу, гвардейцы возвращаются на исходные позиции. Выбравшись из боевых машин, они устремляются к вышке. Гвардии майор Андрей Бычек детально разбирает ход стрельбы каждого экипажа.

Через пару минут на рубеж открытия огня готов выйти следующий взвод.

…Отдав очередное распоряжение, комбат нашел время и для беседы с прессой.

— Стрельба штатным снарядом проводится два раза в году. Для танкистов она считается венцом боевой подготовки. На протяжении нескольких месяцев перед этим проходят занятия в классах и на тренажерах… На данный момент еще рано говорить об общей оценке батальона: нам предстоит ­провести еще и ночные стрельбы. Но, как командир батальона уже сейчас могу уверенно сказать: действиями своих подчиненных я доволен, — так прокомментировал происходящее на полигоне гвардии майор Андрей Бычек.

— Как вы можете оценить подготовку молодых офицеров‑танкистов? — поинтересовался я у офицера.

— Всего два месяца назад в наш батальон прибыли несколько молодых офицеров –выпускников общевойскового факультета нашей Военной академии. Как выпускник этого же военного вуза могу утверждать: подготовка там осуществляется на должном уровне. Молодые офицеры имеют приличный багаж знаний, очень быстро вникают в курс дела. Для них штатная стрельба стала своего рода экзаменом на прочность. Считаю, что они справились.

Командир взвода гвардии лейтенант Ян Руцкий считает, для того чтобы заслужить у солдат и сержантов авторитет, нужно достойно показать себя во время штатки, применив на практике весь багаж знаний, полученный во время полевых сессий в главном военном вузе страны.

Ян, еще будучи курсантом, что называется, сполна отведал полигонного хлеба, действуя в должности наводчика орудия, а затем и командира танка. И на каждом учении или полевом выходе он с азартом и на совесть выполнял все учебно-боевые задачи.

— Претензий к «железному здоровью» танков взвода нет, и в этом большая заслуга моих подчиненных. Некоторые из них прошли обучение в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Во время стрельбы я всячески помогал своим подчиненным, — резюмировал ход занятия гвардии лейтенант Руцкий. Хочу, чтобы мои знания и навыки, полученные в академии, стали и их достоянием. В то же время не стесняюсь и сам учиться у подчиненных…

Капитан

Олег Некало, «Ваяр», фото автора