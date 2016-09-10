Поздравление министра обороны Республики Беларусь с праздником — Днём танкистов

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны танковых войск!

11 сентября Республика Беларусь и ее Вооруженные Силы торжественно отмечают День танкистов.

Учитывая особо важное значение бронетанковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил бронетанковой техникой, 70 лет назад был установлен этот праздник.

В годы войны бронетанковые и механизированные войска во всех основных фронтовых и стратегических операциях внесли значительный вклад в разгром группировок противника. В операции «Багратион» принимало участие 5.200 танков и САУ, и 3 июля 1944 года именно танкисты первыми, сломив ожесточенное сопротивление врага, вошли в Минск.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, более 259 тысяч солдат, сержантов, офицеров, генералов и танкостроителей награждены орденами и медалями, 1.142 танкистам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шестнадцати из них это звание присвоено дважды. Свыше четырехсот танковых и механизированных частей и соединений награждены орденами.

Современное поколение защитников Отечества свято хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, настойчиво совершенствует боевое мастерство, служит примером достойного выполнения воинского долга.

Оборонно-промышленный комплекс нашей страны эффективно решает задачи модернизации образцов бронетанковой техники и вооружения.

Поздравляю личный состав, ветеранов танковых войск, работников танкоремонтного завода и других предприятий оборонной промышленности со знаменательным праздником — Днем танкистов!

Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, новых успехов в воинской службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь!

Министр обороны

Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков