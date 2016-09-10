С юбилеем, Александр Сергеевич!

Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил бывшего заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных Сил генерал-майора в отставке Александра Христофорова с 70‑летним юбилеем.

В поздравительном слове глава военного ведомства пожелал ветерану Вооруженных Сил успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и новых достижений на благо Республики Беларусь.

Также за личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь и в связи с 70‑летием министр обороны вручил юбиляру памятный подарок.

Соб. инф