Своя, истинная романтика

Знакомьтесь: заместитель командира учебного танкового взвода гвардии младший сержант Илья Маргун. Моя встреча с этим 25‑летним парнем состоялась на 227‑м общевойсковом полигоне, где Илья методически грамотно отрабатывал с курсантами ОУЦ нормативы по огневой подготовке. Его внешний вид и манера держаться подсказывали, что передо мной настоящий специалист военного дела.

Чуть позже эти догадки полностью подтвердились…

— Трудолюбивый, исполнительный, грамотный младший командир. Хороший методист и воспитатель. Душа воинского коллектива. Уверенно справляется со своими обязанностями. За десять месяцев срочной службы овладел несколькими смежными специальностями, — охарактеризовал своего подчиненного командир учебного танкового взвода гвардии старший лейтенант Алексей Капацкевич. И тут же добавил: — На таких сержантов, как наш Маргун, мы, офицеры, всегда можем положиться…

Илья родом из Оршанского района Витебской области. После школы успешно окончил Белорусский государственный экономический университет, а затем и магистратуру БГЭУ по специальности «товароведение и экспертиза товаров».

По словам Ильи, он мечтал служить пограничником или в силах специальных операций. Но жизнь распорядилась по-своему — призывник Маргун пополнил строй учебной танковой части в Печах. Разумеется, вначале Илья огорчился такому повороту судьбы — да ненадолго. Сегодня, спустя десять месяцев армейской службы, заместитель командира учебного танкового взвода с улыбкой вспоминает тот эпизод… Гвардии младший сержант твердо убедился в другом:

— Верно говорят, что каждый кулик свое болото хвалит… Мечтающим о настоящем мужском деле парням могу посоветовать одно: если хотите настоящей службы — проситесь в танкисты. Грозный танк и под водой, и на поле боя — машина надежная. Даже всего лишь находясь рядом с этой многотонной громадиной, чувствуешь себя уверенным, закаленным, сильным. Здесь своя армейская романтика, причем истинная.

В ходе подготовки по специальности командира танка этому парню не один десяток раз приходилось выполнять учебно-боевые задачи на грозной боевой машине, применять мощное танковое вооружение. Вслед за первыми — пусть маленькими — ратными победами пришло и страстное желание познать все тонкости смежных танковых специальностей.

И неслучайно командование 3‑й школы подготовки специалистов танковых подразделений, приглядевшись к курсанту Маргуну, назначило его на должность заместителя командира учебного танкового взвода.

Вот уже почти полгода Илья в роли наставника курсантов. Он охотно и терпеливо передает накопленные знания и навыки будущим командирам танка. По результатам боевой учебы его подопечные в числе лучших среди курсантов учебной танковой роты.

Подполковник запаса

Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора