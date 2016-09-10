Все ближе ракетные пуски…

Вчера на полигоне Ашулук личный состав белорусской группировки, выполняющий здесь задачи тактического учения с боевой стрельбой, был представлен командованию 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Торжественный митинг, посвященный началу третьего этапа учения, начался с поднятия Государственного флага нашей страны. Примечательно, что в одном строю с белорусскими ракетчиками стояли военнослужащие российской 32‑й дивизии противовоздушной обороны имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, которым в эти дни также предстоит выполнить боевые пуски.

Обращаясь к стражам неба двух стран, начальник 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации полковник Сергей Прокофьев отметил:

— У вас впереди самый важный этап ратной учебы — боевая стрельба. Вы сможете окончательно закрепить навыки, необходимые для защиты неба над Россией и Беларусью. Желаю всем продемонстрировать только лучшие качества, получить хорошие и отличные оценки и с победой убыть в места постоянной дислокации.

Пройдя по плацу полигона торжественным маршем, военнослужащие наших 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, а также в/ч 55719 отправились сдавать зачеты на допуск к боевой стрельбе, после чего приступили к подготовке техники и вооружения к предстоящим боевым пускам.

Майор Георгий Потапов,

«Ваяр», фото автора