Антенны над соснами

13.09.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Как известно, учение немыслимо без воинов‑связистов: связь — основа управления войскамиimg_9556

Это хорошо понимает воинский коллектив 60‑го отдельного полка связи — неизменный участник всех масштабных мероприятий боевой подготовки. В ходе предстоящего командно-штабного учения Вооруженных Сил на личный состав этой части ляжет особый груз ответственности по обеспечению управления Северо-Западного оперативного командования надежной и бесперебойной связью.

…На днях колонна машин, успешно совершив марш, прибыла в назначенный район. Без суеты, дорожа каждой минутой, связисты организованно приступили к обустройству и маскировке полевого лагеря, развертыванию штатных средств связи, подготовке их к применению…

Как отметил исполняющий обязанности командира полка подполковник Александр Шебулдаев, для решения задач по предназначению в ходе предстоящего КШУ задействованы батальон связи под началом подполковника Андрея Скоринко и полевой узел связи (ПУС) под руководством подполковника Алексея Лёгкого.

Палаточный городок и техника полевого узла связи тщательно укрыты густым сосновым лесом и маскировочными сетями. Не слышно даже привычного демаскирующего рокота бензоагрегатов, питающих радиостанции. Спрятались среди сосен и мощные антенны.

С первого дня пребывания в поле связисты развернули штатные средства, организовали патрульную и комендантскую службу, дежурство на боевых постах. В ходе тренировок особое внимание уделяется качеству подготовки каналов и линий связи, передачи информации с соблюдением всех требований ее достоверности и секретности. В поле, по сути, продолжается слаживание экипажей аппаратных и радио­станций. Немало времени уделено отработке вопросов по организации обеспечения надежной связи в условиях ведения «противником» радиоэлектронной борьбы и действий диверсионно-разведывательных групп.img_9558

Помимо совершенствования профессиональных навыков, связисты продолжили обустраивать полевой лагерь, практиковаться в инженерном оборудовании занимаемого района и маскировке штатной техники.

Как отметил подполковник Алексей Лёгкий, в ходе нынешнего учения его подопечные готовятся организовывать и обеспечивать систему связи с применением новых и модернизированных средств и комплексов передачи информации.

Работать на новых средствах связи доверили настоящим мастерам своего дела. Таковых в полку немало. Например, опытный специалист старший прапорщик Андрей Долгопалец: имея за плечами более 11 лет армейской службы, за короткое время он не только сам успешно освоил новую технику, но и передал навыки работы на цифровой станции своим подчиненным.

По словам подполковника Алексея Лёгкого, экипажи способны выполнить поставленные задачи в условиях самой сложной обстановки. Среди самых опытных специалистов капитаны Михаил Шестакович и Алексей Писной, старшие лейтенанты Иван Петрушеня, Павел Комаревский, Александр Здрок, Максим Синченко. Из числа солдат срочной службы отличились специалисты-радиорелейщики рядовые Илья Парахневич, Алексей Дяго, Константин Плакин…

В ходе развертывания штатных средств связи, отработки вопросов по практическому использованию цифровых систем и каналов для своевременного приема и передачи информации не хуже мужчин справляются со служебными обязанностями женщины-военнослужащие. В частности, уверенно чувствуют себя в аппаратных старший прапорщик Ирина Крупнова, прапорщик Екатерина Цуран, ефрейтор контрактной службы Татьяна Попова, рядовые контрактной службы Анна Воробей, Мария Стандарчук… Этот список можно продолжить. У большинства «повелительниц антенн» армейский стаж — не менее десяти лет.

Опыт и профессионализм мастеров эфира, несомненно, станут основой успешного выполнения этой воинской частью задач по предназначению на всех этапах предстоящего КШУ Вооруженных Сил.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

11 views

Обсуждение закрыто.