Антенны над соснами

Как известно, учение немыслимо без воинов‑связистов: связь — основа управления войсками

Это хорошо понимает воинский коллектив 60‑го отдельного полка связи — неизменный участник всех масштабных мероприятий боевой подготовки. В ходе предстоящего командно-штабного учения Вооруженных Сил на личный состав этой части ляжет особый груз ответственности по обеспечению управления Северо-Западного оперативного командования надежной и бесперебойной связью.

…На днях колонна машин, успешно совершив марш, прибыла в назначенный район. Без суеты, дорожа каждой минутой, связисты организованно приступили к обустройству и маскировке полевого лагеря, развертыванию штатных средств связи, подготовке их к применению…

Как отметил исполняющий обязанности командира полка подполковник Александр Шебулдаев, для решения задач по предназначению в ходе предстоящего КШУ задействованы батальон связи под началом подполковника Андрея Скоринко и полевой узел связи (ПУС) под руководством подполковника Алексея Лёгкого.

Палаточный городок и техника полевого узла связи тщательно укрыты густым сосновым лесом и маскировочными сетями. Не слышно даже привычного демаскирующего рокота бензоагрегатов, питающих радиостанции. Спрятались среди сосен и мощные антенны.

С первого дня пребывания в поле связисты развернули штатные средства, организовали патрульную и комендантскую службу, дежурство на боевых постах. В ходе тренировок особое внимание уделяется качеству подготовки каналов и линий связи, передачи информации с соблюдением всех требований ее достоверности и секретности. В поле, по сути, продолжается слаживание экипажей аппаратных и радио­станций. Немало времени уделено отработке вопросов по организации обеспечения надежной связи в условиях ведения «противником» радиоэлектронной борьбы и действий диверсионно-разведывательных групп.

Помимо совершенствования профессиональных навыков, связисты продолжили обустраивать полевой лагерь, практиковаться в инженерном оборудовании занимаемого района и маскировке штатной техники.

Как отметил подполковник Алексей Лёгкий, в ходе нынешнего учения его подопечные готовятся организовывать и обеспечивать систему связи с применением новых и модернизированных средств и комплексов передачи информации.

Работать на новых средствах связи доверили настоящим мастерам своего дела. Таковых в полку немало. Например, опытный специалист старший прапорщик Андрей Долгопалец: имея за плечами более 11 лет армейской службы, за короткое время он не только сам успешно освоил новую технику, но и передал навыки работы на цифровой станции своим подчиненным.

По словам подполковника Алексея Лёгкого, экипажи способны выполнить поставленные задачи в условиях самой сложной обстановки. Среди самых опытных специалистов капитаны Михаил Шестакович и Алексей Писной, старшие лейтенанты Иван Петрушеня, Павел Комаревский, Александр Здрок, Максим Синченко. Из числа солдат срочной службы отличились специалисты-радиорелейщики рядовые Илья Парахневич, Алексей Дяго, Константин Плакин…

В ходе развертывания штатных средств связи, отработки вопросов по практическому использованию цифровых систем и каналов для своевременного приема и передачи информации не хуже мужчин справляются со служебными обязанностями женщины-военнослужащие. В частности, уверенно чувствуют себя в аппаратных старший прапорщик Ирина Крупнова, прапорщик Екатерина Цуран, ефрейтор контрактной службы Татьяна Попова, рядовые контрактной службы Анна Воробей, Мария Стандарчук… Этот список можно продолжить. У большинства «повелительниц антенн» армейский стаж — не менее десяти лет.

Опыт и профессионализм мастеров эфира, несомненно, станут основой успешного выполнения этой воинской частью задач по предназначению на всех этапах предстоящего КШУ Вооруженных Сил.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора