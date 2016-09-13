Броневой щит Родины

В конце минувшей недели в Минске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 70‑й годовщины Дня танкистов. Руководящий состав военного ведомства во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым, ветераны Вооружённых Сил и Великой Отечественной войны, воины-танкисты возложили цветы к танку-памятнику на площади перед Центральным Домом офицеров. Затем состоялось прохождение торжественным маршем роты почётного караула.

Торжества продолжились в Театральном зале Центрального Дома офицеров, где состоялось собрание, посвященное празднованию 70‑й годовщины Дня танкистов.

Его открыл министр обороны Рес­публики Беларусь

генерал-лейтенант

Андрей Равков. В начале своего выступления он тепло поблагодарил ветеранов‑танкистов, военнослужащих, проходящих и проходивших службу в танковых частях и под­разделениях, ремонтников и лиц гражданского персонала — всех тех, кто причастен к этому роду войск.

— 15 сентября мы также будем отмечать знаменательное событие — 100‑летие первого боя с массированным применением танков, который состоялся в 1916 году в ходе сражения на Сомме, — напомнил участникам торжественных мероприятий глава военного ведомства. — В тот день состоялось рождение нового рода войск.

Министр обороны подчеркнул, что в сражениях Великой Отечественной войны бронетанковые и механизированные войска Красной Армии были ее главной ударной силой.

Многие страницы истории танковых войск связаны с Беларусью. Андрей Алексеевич напомнил присутствующим о подвиге танкового экипажа майора Васечкина. Его танк ворвался в захваченный немцами Минск 3 июля 1941 года. Герои погибли на улицах нашего города, сражаясь с захватчиками и нанеся им значительный урон.

В белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» участвовало более 5.200 советских танков и САУ. В Беларуси родились многие выдающиеся герои-танкисты, в том числе и дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский.

— Краснознаменный Белорусский военный округ называли танковым округом, — сказал глава военного ведомства. — Он сыграл огромную роль в обеспечении военной безопасности СССР в годы холодной войны. Военнослужащие нашего округа получали самые современные образцы бронетанкового вооружения и активно участвовали в их испытаниях и модернизации.

Генерал-лейтенант Андрей Равков рассказал участникам мероприятия о соревнованиях «Танковый биатлон», в которых белорусские наводчики показали отличные результаты в стрельбе.

В завершение своего выступления он поздравил всех танкистов с праздником и пожелал им и их близким здоровья, счастья, исполнения всего задуманного.

Затем состоялся праздничный концерт.

Торжественные мероприятия продолжились в выходные дни в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Владимира Блинова