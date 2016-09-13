Герои навсегда в нашей памяти

70 лет назад был учреждён День танкистов. Этот праздник установлен в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне.

Одним из известных героев-танкистов является подполковник танковых войск Зиновий Колобанов. Ежегодно у могилы героя на Чижовском кладбище проходит торжественный митинг.

Зиновий Колобанов в августе 1941 года уничтожил 22 боевые машины врага. В составе экипажа были командир орудия старший сержант Андрей Усов, старший механик-водитель старшина Николай Никифоров и младший механик-водитель красноармеец Николай Родников. Бой длился всего полчаса, за это время командир роты сумел оставить свое имя в веках. По окончании боя на танке Колобанова было насчитано 156 (!) отметин от попаданий снарядов противника. До сих пор историки спорят о том, как тот бой под Гатчиной (ленинградское направление) повлиял на ход Великой Отечественной войны в целом.

Почтить память Зиновия Колобанова в тот день пришли заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Лотенков, заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко, генерал-лейтенант запаса Юрий Жадобин, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» ОО «БСВВА» полковник в отставке Владимир Шоков и многие другие. К памятнику воину были возложены цветы и венки.

Несколько недель назад в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла презентация восстановленного тяжелого танка КВ‑1, останки которого были найдены близ города Сенно Витебской области. Отныне этот танк носит имя Зиновия Колобанова.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

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