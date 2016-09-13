На экзамен – в Ашулук

Военнослужащие в/ч 55719 прибыли на полигон Ашулук в числе первых. Ведь им, в отличие от коллег из 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, выполнять задачи тактического учения с боевой стрельбой предстоит на собственной технике. Зенитным ракетным комплексам С‑300, на которые не так давно была перевооружена данная воинская часть, предстоит «обкатка» боевыми пусками.

— Подготовка к выезду на российский полигон велась в течение всего учебного года, — подчеркнул командир в/ч 55719 гвардии полковник Кирилл Казанцев. — Завершив мероприятия по перевооружению на ЗРК С‑300, наши военнослужащие в кратчайшие сроки освоили новый комплекс, заступили на боевое дежурство. Офицеры прошли в Военной академии Республики Беларусь курсы переподготовки на данный образец вооружения, получили опыт боевой работы в учебно-тренировочном центре Российской Федерации «Руза». Личный состав приобрел необходимые знания и навыки в ходе занятий по специальной подготовке, полевых выходов. Позади напряженная боевая учеба и два этапа тактического учения. Не за горами главное событие года для нашей воинской части — боевые пуски. Все понимают: какие бы хорошие результаты ты ни демонстрировал на тренировках, лучшего свидетельства профессионализма, чем сбитая мишень, для ракетчика быть не может.

Как отметил гвардии полковник Кирилл Казанцев, проверка новых зенитных ракетных комплексов «боем»– не единственная особенность выезда в/ч 55719 на российский полигон. Эта воинская часть впервые отправилась на боевую стрельбу в качестве базовой. Другими словами, ракетчики должны еще и обеспечить быт их коллег из других подразделений. Разумеется, нагрузка на специалистов службы тыла значительно возросла. Но и тыловики части демонстрируют высочайший профессионализм на всех этапах учения.

— Не скрою, моим подчиненным пришлось проделать серьезную работу и при подготовке к тактическому учению, и в ходе передислокации, и по прибытии на полигон Ашулук, — поделился заместитель командира в/ч 55719 по тылу — начальник тыла гвардии подполковник Александр Карачун. — Необходимо было подготовить в пункте постоянной дислокации и доставить на российский полигон значительный запас материальных средств, чтобы своевременно и полноценно обеспечить белорусскую группировку. В течение пяти суток двигался эшелон с личным составом и техникой — и мы обеспечивали военнослужащих горячей пищей. По прибытии в короткие сроки развернули полевую столовую и наладили быт в предоставленной российской стороной казарме, оборудовали места для отдыха личного состава на позициях ЗРК. И это лишь часть задач, которые уже выполнены и решаются сейчас специалистами тыла. Отрадно, что проблем с бытовыми условиями у военнослужащих не возникало — значит, мы внесли достойный вклад в ратную учебу боевых расчетов.

К слову, называть грядущую боевую стрельбу из ЗРК С‑300 первой в истории в/ч 55719 не совсем корректно. Дело в том, что в 2014 году боевой расчет одного из дивизионов этой воинской части уже выполнял пуски на полигоне Телемба. И тогда ракетчики, только готовившиеся к перевооружению на новый комплекс, справились с задачей на оценку «отлично»!

Тот расчет возглавлял командир одного из дивизионов гвардии подполковник Алексей Рябинин. Как признался офицер, полученный на Телембе опыт оказался очень ценным. Он пригодился как во время перевооружения подразделения, так и при подготовке и выполнении задач этого тактического учения.

— С военнослужащими, закаленными боевыми пусками, работать гораздо легче, — пояснил Алексей Николаевич. — Они лучше знают нюансы боевой работы, уверены в своих силах. Но сразу оговорюсь: те, кто приехал сюда на первую свою стрельбу, компенсируют отсутствие «боевого» опыта стремлением и старанием. Все кандидаты на поездку в Ашулук прошли серьезный отбор и понимают, какая ответственность ложится на их плечи. Работают на максимум, стремятся показать достойный результат. Боевые расчеты уже демонстрировали высокие результаты в ходе тренировок по реальной авиации, выполнения нормативов. Военнослужащие быстро привыкли и к необычному для них климату, и к высокой интенсивности боевой учебы. Никто не жалуется на жару и усталость. Все хотят проверить себя и технику на деле, доказать, что хорошо подготовились к ратному экзамену за короткий срок.

Парадоксально, но одним из наиболее опытных «трехсотчиков» в в/ч 55719 является… младший офицер. Для командира радиотехнической батареи гвардии капитана Алексея Толмачёва грядущие боевые пуски станут уже третьими.

Алексей еще курсантом выезжал на Ашулук в 2010 году, затем дважды (в 2012‑м и 2014‑м) участвовал в стрельбах ЗРК С‑300 на полигоне Телемба в составе 115 зрп, где делал первые офицерские шаги. Семейные обстоятельства вынудили парня сменить место службы, и ныне его опыт пригодился в столь напряженный для коллектива в/ч 55719 учебный год.

— Настроение боевое! — с ходу подчеркивает гвардии капитан Алексей Толмачёв. — Хотя опыт пусков за плечами немалый, но со своей техникой я отправляюсь на российский полигон впервые. Это знаковый момент — к подготовке и обслуживанию комплексов подходим с особой тщательностью. Узнать, на что способна твоя техника, выжать из нее максимум хочет каждый, кто приехал на полигон. Поэтому дополнительно мотивировать подчиненных не нужно. Благодаря качественному обслуживанию вся техника исправно работает после длительного переезда и резкой смены климатических условий. Но самое интересное впереди. Стрелять на Ашулуке непросто — дальность до цели небольшая, и времени на перезахват не будет… Действовать нужно быстро и слаженно. И мы постараемся доказать, что готовились не зря и что столь могучая техника в надежных руках.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора