В прошедшее воскресенье в ходе выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва практически на всех участках для голосования, организованных в воинских частях и соединениях Борисовского гарнизона, наблюдалась высокая активность избирателей. С желанием и интересом реализовывали свое конституционное право воины белорусской армии. К слову, некоторые солдаты срочной службы принимали участие в выборах впервые.

Автор этих строк побывал на участке для голосования № 53 Борисовского сельского избирательного округа, расположенного в клубе 72 ОУЦ. С 8.00 здесь работала участковая комиссия во главе с подполковником Владимиром Довгалевым. Проголосовать за своего кандидата прибывали курсанты и постоянный состав военнослужащих срочной службы из четырех воинских частей учебного центра, закрепленных за этим участком. Члены избирательной комиссии гвардии старшие лейтенанты Михаил Кумяков и Павел Ровбо, майор запаса Сергей Закладный и заведующая солдатской библиотекой военного городка Людмила Гуцул приветливо встречали избирателей в погонах. После сверки данных военных билетов выдавали бюллетени и предлагали каждому пройти в кабинку для голосования, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата.

Одним из первых на участок для голосования пришел курсант учебной части рядовой Александр Романенко. 19‑летнего парня поздравил председатель участковой избирательной комиссии подполковник Владимир Довгалев и вручил ему памятный сувенир.

— Прийти проголосовать в столь ответственный день — долг каждого гражданина. Мне небезразлично, что происходит в нашем государстве, — поделился впечатлениями рядовой Александр Романенко.

…По предварительным данным, военнослужащие, прикрепленные к данному избирательному участку, оказали доверие действующему депутату — Тамаре Красовской.

Подполковник

Николай Макаревич, «Ваяр»,

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