Полигонные будни артиллеристов

В Вооружённых Силах Республики Беларусь продолжается подготовка к предстоящему командно-штабному учению. На днях личный состав 310‑й гвардейской группы артиллерии 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выдвинулся в указанный район и занялся обустройством полевого лагеря.

— В первую очередь была проведена рекогносцировка района, определились с местами для проживания и питания личного состава, расположением медицинского, командного пунктов, — рассказал заместитель командира воинской части по идеологической работе гвардии подполковник Ренат Весновский.

Сразу же по прибытии в указанный район на дежурство заступил суточный наряд по лагерю. Через некоторое время в полевой лагерь был передислоцирован основной состав участников командно-штабного учения из числа военнослужащих 310‑й гвардейской группы артиллерии.

…Дневальный гвардии рядовой Андрей Барабаш внимательно наблюдал за обстановкой в полевом лагере.

— Я отвечаю за пропускной режим и контролирую соблюдение военнослужащими мер пожарной безопасности, подвоз воды и вывоз отходов с территории лагеря, — сказал гвардеец. — Условия здесь максимально приближены к боевым. Это требует предельной концентрации внимания.

Вместе с гвардии подполковником Ренатом Весновским идем по территории лагеря. Заходим в одну из палаток, где проживают военнослужащие.

— Солдатские палатки отличаются от офицерских только количеством койко-мест, — предугадывая мои вопросы, пояснил Ренат Александрович. — Кроме того, в лагере оборудована полевая комната досуга и информирования. В ней — походная библиотека, необходимый информационный материал о стране, Вооруженных Силах, подшивка газет, настольные игры — шашки, шахматы, домино, телевизор и радиоприемник.

Еще один важный аспект — медицинское обеспечение. В полевом лагере артиллеристов за него отвечает начальник медицинской службы — начальник медицинского пункта гвардии старший лейтенант медицинской службы Фёдор Валюшко.

Офицер в 310‑й гвардейской группе артиллерии относительно недавно, но уже успел завоевать авторитет у командования и сослуживцев.

— Моя служба в бригаде началась с полигонов! — подчеркнул Фёдор. — Недавно на Осиповичском полигоне ратную науку постигали резервисты. Честно признаться, у них адаптация проходила немного сложнее, нежели у военнослужащих срочной военной службы.

Готова «потрудиться» и техника артиллеристов. Признаюсь, обнаружить отлично замаскированные «Гвоздики» было непросто. В этом большая заслуга командира взвода — старшего офицера на гаубичной самоходной артиллерийской батарее дивизиона 2С1 гвардии старшего лейтенанта Павла Катяшова.

— Под моим руководством гаубичные самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» были замаскированы расчетами в указанном районе от воздушного и наземного наблюдения противника, — рассказал офицер.

Начальник радиостанции гвардии сержант Никита Тылюпа примет участие в командно-штабном учении впервые. Несмотря на это, гвардеец уверен в собственных силах и в своих подчиненных.

Вопросами тылового обеспечения артиллеристов во время учения занимается заместитель командира по тылу — начальник тыла гвардии подполковник Николай Грищеня.

— В указанный район привезено необходимое количество материальных средств для организации нормальной жизнедеятельности и быта военнослужащих, — подчеркнул офицер. — Организован своевременный подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов, налажено взаимодействие с местной организацией по поставке в лагерь колотых дров. В общем, к предстоящему командно-штабному учению мы подходим во всеоружии!

Непосредственным обустройством пунктов приема пищи, мест проживания военнослужащих в районе сосредоточения занимался старший прапорщик Денис Пупшинович.

— Также в мои обязанности входит заготовка дров, подвоз воды, обеспечение всеми видами довольствия, — отметил военнослужащий. — Лагерь на данный момент уже практически готов — остались последние штрихи. Военнослужащие срочной военной службы выполнили большой объем работы, результаты которой были высоко оценены командованием воинской части. Умывальники, к примеру, оборудовали практически так же, как в пункте постоянной дислокации: есть свет, горячая вода, зеркала, навес — в любую погоду можно вполне комфортно помыться. Мы максимально стараемся обеспечить для личного состава условия проживания. Они мало отличаются от казарменных.

Командир 310‑й гвардейской группы артиллерии гвардии полковник Юрий Сугаков отметил, что гвардейцы выдвинулись в район сосредоточения для участия в предстоящем командно-штабном учении после проведения боевого слаживания батарей и дивизионов на Осиповичском полигоне. Офицер не скрывал, что доволен работой своих подчиненных.

— На данном этапе завершаются мероприятия по маскировке района, его дооборудованию и подготовке к выполнению поставленных задач, — резюмировал гвардии полковник Юрий Сугаков. — Я рад, что мои подчиненные проявляют себя только с лучшей стороны, выполняют поручения оперативно и качественно. Значит, и во время командно-штабного учения мы не подведем!

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото Владимира Блинова