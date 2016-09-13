Снова в строю

Недавно в поселке Ленино Горецкого района Могилевской области военнообязанные, призванные из запаса, приняли Военную присягу. В торжественной обстановке у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, они принесли клятву на верность белорусскому народу. На торжественном мероприятии присутствовал военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин, а также представители местных исполнительных и распорядительных органов и трудовых коллективов.

— Недавно с военнослужащими запаса прошли занятия по огневой подготовке. Практически все они продемонстрировали высокую подготовку, — рассказал полковник Александр Горошкин. — За несколько дней военнообязанные вспомнили азы армейской науки, которым их обучали ранее.

К слову, некоторые из запасников принимали присягу около 30 лет назад.

— Честно признаться, я даже не знаю, когда было волнительнее принимать Военную присягу, — поделился сержант запаса Анатолий Бобылёв. — Начал служить в городе Печоры Псковской области в 1989 году, тогда был еще молодым, на многие вещи смотрел проще. Сейчас относишься ко всему иначе, понимаешь, что дома ждут дети и внуки, ради которых все это и делаешь…

— Конечно, волновался — куда без этого, — поделился старший сержант запаса Сергей Павловский.

Впереди у военнослужащих запаса — плановые занятия по восстановлению знаний и навыков в соответствии с военно-учетными специальностями. Уже на этой неделе участники сбора приступят к основному этапу сбора — выполнению задач по предназначению.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора