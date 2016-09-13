Спасибо за службу!

Личный состав в/ч 54804 в торжественной обстановке проводил в запас своего командира военного летчика-снайпера полковника Александра Потехина. На церемонии присутствовал командный состав ВВС и войск ПВО, воинских частей Барановичского гарнизона.

Командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев выразил Александру Николаевичу слова благодарности за добросовестную службу. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев поблагодарил летчика-снайпера за профессионализм, за передачу опыта новым поколениям летчиков-истребителей.

За время летной работы Александр Николаевич освоил типы самолетов Л‑39, МиГ‑29, Су‑27. Имеет общий налет свыше 1.400 часов. Подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора днем и ночью в полном объеме курса боевой подготовки истребительной авиации. Накопил большой опыт боевого применения на полигоне Российской Федерации Ашулук. Неоднократно лично принимал участие в воздушных парадах над столицей нашей страны.

От имени министра обороны Республики Беларусь полковнику Александру Потехину был вручен памятный подарок.

В свою очередь, командир авиабазы выразил личному составу огромную благодарность за совместную службу, попрощался со знаменем воинской части.

Соб.инф.