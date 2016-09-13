Выбор сделан!

В прошедшее воскресенье в Республике Беларусь состоялись выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Наш корреспондент побывал на двух избирательных участках, находящихся на территории воинских частей в Уручье.

К восьми утра участок № 667 Уручского избирательного округа был готов к приему избирателей. Играла музыка, граждане потянулись на участок отдать голос за своего кандидата. Среди проголосовавших в тот день был ефрейтор Дмитрий Кимпель. Дмитрий — старший стрелок роты караульной службы Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Горжусь тем, что принял участие в важном для нашего государства политическом событии, — признался в беседе Дмитрий. — Считаю, что от выбора каждого гражданина будет зависеть то, каким будет наше государство.

Наводчик орудия танка танкового батальона 120 омбр гвардии рядовой Артём Дайнеко, который голосовал на избирательном участке № 664 Уручского избирательного округа, участвовал в таком важном для нашей страны событии впервые.

— Считаю, что каждый наш голос — инвестиция в наше будущее, — отметил Артём.

86‑летняя Александра Яковлевна Васильевская, несмотря на свой преклонный возраст, тоже пришла на избирательный участок:

— Для меня сегодняшний день — праздник. Я могла проголосовать на дому, но решила прийти на избирательный участок и отдать свой голос здесь. Смотрю, голосует много молодых солдат. Я прожила нелегкую жизнь, видела войну. Надеюсь, что молодое поколение никогда не узнает, что это такое. А от их выбора сегодня зависит многое. Свой же голос отдала в пользу кандидата, цели которого направлены на процветание нашей родной Беларуси.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в Уручском избирательном округе № 109 в состав Палаты представителей Национального собрания шестого созыва избран генерал-майор Сергей ­Валентинович Бобриков.

Капитан Вадим Опарин,

«Ваяр», фото автора