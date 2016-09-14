Альма-матер танкистов и артиллеристов

Сегодня 3‑я гвардейская Минско-Гданьская, Висленская, орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II и III степени, Кутузова III степени школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72‑го гвардейского Объединённого учебного центра отмечает 75‑летие со дня образования

Боевая летопись этой учебной части — яркий пример беззаветного служения Родине. Ее героический путь исчисляется тысячами километров, сотнями подвигов…

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Свою историю часть ведет с 14 сентября 1941 года, когда в лагере Костерево под Москвой было завершено формирование 8‑й танковой бригады. Ее первым командиром стал полковник Павел Ротмистров — впоследствии главный маршал бронетанковых войск.

Родина высоко оценила вклад личного состава соединения в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. За годы Великой Отечественной войны на Боевом Знамени гвардейской танковой бригады появились ордена Ленина, Красного Знамени и Суворова. Более трех тысяч офицеров и солдат награждены орденами и медалями, десять танкистов удостоились звания Героя Советского Союза.

В Борисове на правом берегу реки Березины на постаменте возвышается танк, установленный в честь бесстрашного экипажа гвардии лейтенанта Павла Рака. Того самого, который первым ворвался в город по заминированному фашистами мосту и шестнадцать часов стойко сражался с противником, отрезанный от своих сил. Члены танкового экипажа — лейтенант Павел Рак, сержанты Алексей Данилов и Александр Петряев посмертно стали Героями Советского Союза. Их имена навечно зачислены в списки личного состава одного из подразделений учебной воинской части.

В послевоенный период соединение было переформировано в 3‑й гвардейский танковый полк, который некоторое время дислоцировался в Северной группе войск. В 1948 году воинская часть вошла в состав Белорусского военного округа. Конечным пунктом его дислокации (в 1991 году) стал военный городок Печи. Через год полк получил статус учебного, став главной кузницей подготовки специалистов для танковых подразделений Сухопутных войск.

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В рамках реформирования 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра с июля 2002 года учебный танковый полк был реорганизован в 3‑ю школу подготовки специалистов танковых подразделений. Еще через три года учебную танковую часть укрупнили путем слияния с 622‑й гвардейской Висленской, орденов Суворова и Кутузова школой подготовки специалистов артиллерийских подразделений.

— В нашей учебной воинской части ежегодно проходит подготовку около тысячи курсантов по 17 специальностям. Большинство из них — воины-танкисты. Их подготовка идет по трем специальностям: механик-водитель, наводчик орудия и командир танка Т‑72Б, — отметил в беседе начальник школы гвардии подполковник Александр Чернов. — На протяжении уже многих лет с завидным постоянством выпускники учебных подразделений школы отчитываются комиссии военного ведомства на оценку не ниже «хорошо». Уровень подготовленности младших командиров и специалистов полностью соответствует их квалификационным требованиям.

Секрет такого успеха — в тщательно продуманной системе подготовки курсантов и высокой методике преподавания.

В систему подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений прочно вошло использование современных информационных и компьютерных технологий. В боевой учебе, например, широко используются возможности компьютерных классов с обучающими и тестирующими программами. Да и учебные аудитории, оснащенные основными узлами и агрегатами боевых машин, тоже являются серьезным подспорьем в подготовке будущих младших командиров и специалистов.

Прежде чем приступить к практическим занятиям на реальной боевой технике, курсанты оттачивают первоначальные навыки на современных учебно-тренировочных и тренажерных средствах. На это отводится более 40 процентов учебного времени. Широкое применение в боевой учебе тренажеров позволяет не только успешно готовить младших командиров и специалистов с наименьшими материальными затратами, но и повысить качество их выучки.

Вот уже третий месяц в 3‑й гвардейской школе подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений проходит обучение очередной набор курсантов. Судя по оценочным показателям, парни успешно осваивают программу по своим военно-учетным специальностям. Воинский коллектив учебной части не намерен сдавать завоеванных позиций и сделает все, чтобы в очередной раз успешно справиться со своим главным предназначением.

Уже к завершению нынешнего учебного года войска получат достойное пополнение подготовленных танкистов и артиллеристов.

Подполковник запаса Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора