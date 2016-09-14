Генерал-майор Олег Белоконев: «Учение непосредственно направлено на нивелирование гипотетических вызовов и угроз современности»

Военнослужащие белорусской армии постоянно совершенствуют своё мастерство, каждое учение для них — отличный повод подтвердить свой профессионализм. Не говоря уже о начинающемся сегодня главном ратном испытании нынешнего года…

В преддверии командно-штабного учения Вооружённых Сил наш корреспондент побеседовал с руководителем этого учения начальником Генерального штаба Вооружённых Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором

Олегом Белоконевым.

— Олег Алексеевич, каков, на ваш взгляд, основной посыл предстоящего учения, иными словами, его политический и практический аспекты в рамках развития региональной военно-политической обстановки?

— Оценивая состояние архитектуры международной безопасности, в первую очередь в Европейском регионе, мы четко понимаем, что геополитическая обстановка в последние годы претерпевает глубокие потрясения, ведущие к обострению ранее существовавших противоречий, нарастанию напряженности и различных угроз.

С одной стороны, продолжаются ускоренные глобализацией процессы интеграции государств, на основе принципов полицентризма идет поиск оптимальной модели международного общения, а с другой — не утихают последствия глобального финансово‑экономического кризиса, в различных регионах планеты имеют место серьезные вызовы региональной и глобальной безопасности. Все чаще наблюдается процесс продвижения заинтересованными сторонами своих нацио­нальных интересов путем использования так называемой «мягкой силы», что, в свою очередь, позволяет не прибегать непосредственно к вооруженному вмешательству в других странах.

События «арабской весны», серии «цветных революций» в различных регионах планеты продемонстрировали высокую эффективность новой стратегии. По своей результативности она зачастую превосходит использование традиционных вооруженных сил. Поэтому понимание того, как может быть применена против государства так называемая «мягкая сила», является исключительно важным для обеспечения его безопасности.

Данные аспекты были учтены при разработке плана подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь на 2015/2016 учебный год, а предстоящее командно-штабное учение непосредственно направлено на нивелирование гипотетических вызовов и угроз современности.

Сегодня для наших Вооруженных Сил назрела необходимость быть готовыми и способными к адекватному реагированию на потенциальные действия деструктивных сил, направленные на дестабилизацию обстановки внутри страны с целью антиконституционной смены действующей власти. При этом необходимо отметить, что «цветные революции», как правило, экспортируются извне с привлечением наиболее радикальной части общества, зарубежных частных военных компаний и подразделений сил специальных операций заинтересованного государства.

При планировании предстоящего учения мы исходили из оценки развития мировых тенденций, оказывающих непосредственное влияние на формирование военно-политической обстановки в Европейском регионе, опыта локальных конфликтов, которые в XXI веке существенно изменили классические подходы к характеру и способам ведения вооруженного противоборства, а также перспективных требований, предъявляемых к военной организации государства.

Исходя из этого, в замысле учения предусмотрено создание обстановки, когда в стране спровоцирован внутренний вооруженный конфликт. Кроме того, в различных эпизодах обучаемые будут вынуждены реагировать как на традиционные формы и способы применения военной силы противоборствующей стороной, так и на действия диверсионного и террористического характера.

В целом это учение направлено на обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь согласованному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению в различных условиях обстановки. Оно логично вписывается в реализацию концептуальных документов в области обеспечения военной безопасности, в частности новой Военной доктрины, в которой создание на территории Республики Беларусь террористических и экстремистских организаций, организация подготовки боевиков с целью действий в составе незаконных вооруженных формирований для осуществления актов терроризма и иных противоправных действий по дестабилизации обстановки рассматривается как одна из опасностей на уровне рисков и вызовов.

— Кратко очертите, пожалуйста, контуры предстоящего учения. И еще: как, по вашему мнению, следует его позиционировать нашим зарубежным партнерам?

— В первую очередь предстоящее учение следует рассматривать как реализацию планового мероприятия, направленного на повышение боеготовности войск, их способности к выполнению задач по предназначению с учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства. На сегодняшний день аналогичные подходы присутствуют в различных государствах и военных альянсах, в том числе и в НАТО, о чем свидетельствует разработка стратегами этого альянса новой концепции реагирования на такие угрозы, как гибридная война.

Таким образом, тема нашего учения — «Управление группировкой Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в ходе специальной операции по стабилизации обстановки в отдельных кризисных районах государства» — вполне отвечает логике текущего момента.

В ходе учения преду­смотрена практическая отработка широкого спектра вопросов, например: выдвижение воинских частей и подразделений в назначенные районы, создание объединенного органа управления в интересах руководства созданной группировкой войск, организация взаимодействия разноведомственных сил в районах выполнения задач, отражение нападений НВФ и ДРГ потенциального противника, их поиск, блокирование, принуждение к сдаче или уничтожение.

В условиях расширения географии международного терроризма возрастает актуальность обеспечения безопасности важных объектов инфраструктуры государства, что также найдет свое отражение в ходе предстоящего КШУ. Не обошли мы вниманием и нарастание нелегальной миграции, в связи с чем предусмотрено выполнение совместно с органами пограничной службы задач по оборудованию временных пунктов пропуска на участках государственной границы, выставление контрольных пунктов на основных автомобильных маршрутах, а также ведение наблюдения вдоль государственной границы. Предусмотрено и совместное выполнение задач с войсками территориальной обороны.

Командно-штабное учение проводится в два этапа в период с 14 по 20 сентября этого года.

На первом этапе основные усилия сосредоточиваются на управлении в ходе создания группировки Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах проведения специальной операции, на втором — планируется реализовать на практике управление созданной группировкой в ходе решения задач специальной операции. Войскам предстоит практически отработать ряд смоделированных ситуаций, в числе которых блокирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования в населенном пункте, пресечение попыток нарушения государственной границы на суше и в воздушном пространстве, участие в ликвидации последствий аварий техногенного характера, выявление и уничтожение лагерей подготовки боевиков, устройство засад, деблокирование захваченного аэродрома и некоторые другие.

— В чем главное отличие нынешнего КШУ Вооруженных Сил от подобных учений прошлых лет?

— В наших Вооруженных Силах создана и функционирует четкая система подготовки к выполнению задач по предназначению, главной частью которой является оперативная подготовка. Мы на практике перешли на пятилетний цикл планирования и реализации мероприятий, когда тематика проведения тренировок и учений на протяжении нескольких лет является взаимосвязанной и взаимодополняемой.

В то же время каждое из проводимых учений решает свои частные задачи с учетом складывающейся военно-политической обстановки, изменений оперативного предназначения объединений и уровня подготовки войск. За счет этого достигается последовательность и гибкость оперативной подготовки Вооруженных Сил, а с учетом привлечения других войск и воинских формирований — ее комплексность и системность.

В прошлом году в рамках совместного учения на территории Российской Федерации мы отработали вопросы управления региональной группировкой войск (сил) в ходе ведения высокоманевренных военных действий.

В текущем году в ходе учения будут рассмотрены вопросы обеспечения независимости и территориальной целостности республики с опорой на собственную военную организацию государства.

И уже сейчас мы приступили к работе вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации по выработке замысла совместного стратегического учения, которое пройдет на территории Республики Беларусь в 2017 году. Его тематика также будет увязана с общей направленностью оперативной подготовки Вооруженных Сил, спланированной на среднесрочную перспективу.

Предстоящее сейчас командно-штабное учение направлено, с одной стороны, на проверку способности Вооруженных Сил качественно выполнять задачи по предназначению, а с другой (и в этом его особенность) — оно призвано отработать вопросы организации межведомственного взаимодействия в интересах стабилизации обстановки в отдельных кризисных районах государства.

Исходя из этого, к участию в КШУ привлекаются органы управления, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, оперативные группы и подразделения министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также оперативные группы Комитета государственной безопасности и Следственного комитета Республики Беларусь — всего около 7.500 человек.

В интересах решения задач учения из запаса призвано около 450 военно­обязанных.

Еще одной особенностью КШУ является максимальное задействование возможностей полигонов Вооруженных Сил, что, в свою очередь, исключает возможность создания избыточной концентрации войск как на западном, так и на восточном направлении. Должен отметить, что высокое качество подготовки белорусских полигонов к проведению данного учения позволяет создавать сложную и разноплановую обстановку, а также эффективно отрабатывать учебно-боевые задачи.

В заключение необходимо отметить: по нашему замыслу это учение должно стать очередным практическим шагом в подготовке Вооруженных Сил, совершенствовании функционирования действующей системы обеспечения военной безопасности, а также достижении высокой степени координации совместной деятельности различных министерств и ведомств в рамках военной организации государства.

Беседовал подполковник

Игорь Жук, «Ваяр»,

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из архива агентства