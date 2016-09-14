Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№ п/п
|Адрес жилого помещения
|Характеристика жилого помещения
|Срок подачи заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество
комнат
|Общая
площадь
|1
|г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 7, кв. 2
|3
|62,3
|по 23.09.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Боровуха, в порядке очередности
|2
|г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 10, кв. 10
|4
|83,9
|по 23.09.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Боровуха, в порядке очередности
|3
|г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 17, кв. 8
|3
|2
|42,2
|по 23.09.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Боровуха, в порядке очередности
|4
|г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 17, кв. 2
|2
|43,1
|по 23.09.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Боровуха, в порядке очередности
|5
|Минский район, г. п. Мачулищи, ул. Молодежная, д. 35а, кв. 4
|1
|2
|56,7
|по 27.09.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Мачулищи по 2006 г., в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.