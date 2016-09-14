К бою готовы

Подразделения 147‑й зенитной ракетной бригады прибыли в район выполнения учебно-боевых задач под Полоцком и приступили к инженерному оборудованию позиций, организации быта в полевых лагерях. Отрабатываются вопросы тактической маскировки, охраны и обороны позиций. Задача — подготовиться к активной фазе командно-штабного учения Вооружённых Сил Республики Беларусь — практически выполнена.

Как отметил командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Сергей Ворошень, следующий важный этап для подразделений, задействованных в учении, — заступление на боевое дежурство в системе ПВО, выполнение задач охраны и обороны воздушных границ Республики Беларусь.

Рассказывая об особенностях нынешнего ратного экзамена, командир 147‑й зенитной ракетной бригады полковник Андрей Тимченко отметил: полевые лагеря подразделений, которые задействованы в учении, находятся на удалении друг от друга. В каждом из них налажен свой быт, организована охрана.

— Любое учение для нас — не просто проверка мастерства, это еще и повышение уровня профессионализма, — подчеркнул комбриг. — Например, в ходе нынешнего ратного экзамена подразделения зенитных ракетных комплексов «Оса» и С‑300В впервые будут действовать совместно, как говорится, в одной упряжке, дополняя друг друга. Они объединены одной целью. Казалось бы, это комплексы различного назначения, но у нас уже есть опыт совместного применения ЗРК «Оса» и «Бук». В условиях современного противовоздушного боя их взаимодействие оказалось очень эффективным.

…Командиры подразделений рапортуют о готовности к выполнению задач учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов с нетерпением ждут полетов контрольных целей, чтобы продемонстрировать свое реальное мастерство.

Ну а военнослужащие запаса, призванные на время учения в бригаду на военный сбор, тоже начеку. Их силами осуществляется охрана и оборона позиций, они — в постоянной готовности отразить нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Иван Константинов