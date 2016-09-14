Об этом надо помнить!

Прочитал в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» (№ 164 от 31.08.2016) зарисовку Елизаветы Саевич «Тринадцатилетний разведчик». Автор рассказала о Виталии Медведеве, который в годы Великой Отечественной войны был связным и разведчиком. Как читатель газеты спешу выразить сердечную благодарность Елизавете Саевич. Хочу пожелать герою ее публикации Виталию Федосовичу успехов в научной работе, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С таких людей и нужно брать пример молодому поколению, чтобы юные граждане Беларуси воспитывались в духе патриотизма, любви к родной земле, не были слепыми потребителями жизни…

Но не только это подвигло меня на написание письма в агентство «Ваяр». Считаю долгом попросить упомянуть на страницах газеты имя еще одного юного патриота и героя. Партизану Эдуарду Брониславовичу Петкевичу в 1944 году было всего 14 лет, когда при выполнении задания в окрестностях Минска его схватили оккупанты. После зверских пыток мужественного паренька казнили. Его останки покоятся в братской могиле в поселке Обчак вместе с другими погибшими партизанами.

Сегодня в Минске живет сестра четырнадцатилетнего героя — Броня Петкевич. Она уже с трудом ходит, почти не видит. Это от Брони Брониславовны я узнал о ее брате…

У нас много всяких праздников, но день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков — наш главный праздник. Мы сохранились как нация, обрели независимость и свободу на родной земле благодаря в том числе и таким мужественным и очень юным партизанам, подпольщикам, воинам Красной Армии.

Владимир Голубев, г. Минск