Обеспечивая безопасность полётов

Сегодня специалисты инженерно-аэродромной службы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. История инженерно-аэродромной службы (иаэс) тесно связана с историей становления военной авиации страны. Более ста лет назад был открыт аэродром в Лиде. С этого момента идет отсчет деятельности иаэс и развитие аэродромной сети на территории Беларуси. Работы по строительству взлетно-посадочных площадок, аэродромов продолжались и в дальнейшем. Особый героизм и мужество личный состав иаэс проявил при выполнении задач инженерно-­аэродромного обеспечения боевых действий авиации в годы Великой Отечественной войны.

Заслуги личного состава иаэс официально признаны в приказе министра обороны № 883, подписанном в сентябре 2013 года. В нем в честь столетия открытия аэродрома в Лиде день 14 сентября объявлен годовым праздником инженерно-аэродромной службы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Работа личного состава инженерно-­аэродромных служб, подразделений авиационных воинских частей и воинских частей тыла ВВС и войск ПВО является одной из важных составляющих успешной деятельности авиации, ведь еще никто не отменял старую армейскую мудрость — победа в воздухе куется на земле. Ни один полет не может быть успешно выполнен без своевременной и качественной подготовки аэродрома. С этими задачами успешно справляются военнослужащие аэродромно-эксплуатационных подразделений авиационных баз, отдельных батальонов охраны и обслуживания аэродромов, а также 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка. Подготовка аэродромов к полету проводится в любую пору года, в любое время суток и при любой погоде.

Верные традициям, белорусские аэродромщики сегодня с честью выполняют задачи по поддержанию военных аэродромов страны в постоянной эксплуатационной готовности. Сегодня основные задачи инженерно-аэродромного обеспечения те же, что и десятки лет назад: поддержание летных полей аэродромов в постоянной готовности к проведению полетов, обеспечение безопасности полетов, обеспечение воинских частей материальными средствами, аэродромно-эксплуатационной техникой, средствами малой механизации, проведение плановых ремонтов зданий, сооружений служебно-технической застройки и систем жизнеобеспечения аэродромов.

Как подчеркнул начальник инженерно-аэродромного отдела управления тыла командования ВВС и войск ПВО полковник Юрий Пейганович, личный состав иаэс с честью выполняет задачи по поддержанию в постоянной эксплуатационной готовности всех аэродромов ВВС и войск ПВО.

Полковник Юрий Пейганович отметил, что наибольших успехов при выполнении задач инженерно-аэродромного обеспечения добился личный состав инженерно-­аэродромной службы в/ч 54804, возглавляемой капитаном Денисом Лепешенко. Его подчиненные — инженер иаэс части Светлана Бубен, мастер инженерно-коммунального хозяйства иаэс Сергей Ширинский, мастер электрохозяйства иаэс Александр Семенчев, да и многие другие специалисты этого инженерно-аэродромного подразделения являются примером в исполнении служебных обязанностей.

Соб. инф.