Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

Белорусский национальный технический университет объявляет конкурс на военно-техническом факультете на замещение вакантной воинской должности старшего преподавателя кафедры «Организация финансовой деятельности войск». Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

Военно-учетная специальность — 3101013 «Финансовое обеспечение и контроль финансово‑хозяйственной деятельности войск».

Уровень образования — высшее специальное.

Требования к военнослужащим, участвующим в конкурсе, изложены в приказе министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года № 770.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, проспект Независимости, 59, военно-технический факультет в БНТУ.

Справки по телефону

(8 017) 292-94-82.