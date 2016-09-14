Разведчик Твен

Выдающийся советский разведчик Семён Маркович Семёнов (Твен) родился 1 марта 1911 года в Одессе. Окончив школу, трудился рабочим на канатной фабрике. Затем с отличием окончил Московский текстильный институт. В 1937 году Семён Маркович был принят на работу в органы госбезопасности и направлен на учёбу в аспирантуру Массачусетского технологического института, которую успешно окончил в 1940 году.

«Контрабас» для Москвы

После этого он приступил к работе в резидентуре советской внешней разведки в Нью-Йорке. Официально Семёнов являлся инженером торгового представительства СССР — Амторга.

В начале 1941 года Семёну Семёнову были переданы для работы несколько агентов.

«Неутомимый, энергичный, смекалистый разведчик» — так оценил Семёна Марковича резидент советской внешней разведки В. М. Зарубин.

Во время работы в США Семёнову удалось привлечь к сотрудничеству с советской внешней разведкой ряд молодых американских ученых и специалистов, благодаря которым было получено значительное количество очень ценных материалов в области радиоэлектроники, авиации, химии и вооружений.

Вот один из примеров того, как работали советские разведчики. От агента Лесли поступила информация об американском авиационном пулемете нового типа. Она была получена от одного инженера хартфордского завода, который довольно часто посещал Нью-Йорк по служебным делам на смежном предприятии, где и познакомился с Лесли.

В ходе бесед с американским инженером удалось выяснить, что он готов за вознаграждение в 1.000 долларов вынести с территории завода все детали пулемета. Все, кроме длинного ствола, крайне неудобного для выноса. Над этим ломали голову не только Семёнов, но и другие сотрудники резидентуры. Появилась идея: учитывая, что инженер высокого роста и обладает достаточной физической силой, привязать ствол пулемета ему к спине под верхней одеждой, что и было сделано.

В назначенное время к инженеру прибыл агент Луис. Передав деньги, он уложил ствол пулемета в футляр от контрабаса и отправился обратно в Нью-Йорк.

Однако необходимо было доставить ствол в советское дипломатическое представительство, которое охраняли агенты ФБР. Передать «контрабас» непосредственно сотруднику представительства было проблематично, американские контрразведчики все держали под наблюдением. Решено было везти полученный пулемет прямо в СССР, минуя представительство Амторга.

Наша справка

Амторг (Amtorg Trading Corporation) — акционерное общество, учрежденное в США в 1924 году для развития советско-американской торговли и выступавшее в роли посредника при осуществлении экспортно-импортных операций советских внешнеторговых объединений с американскими компаниями.

Работа Амторга была особенно важна, поскольку советское посольство в США было открыто только в 1933 году, после официального дипломатического признания Советского Союза США. До открытия дипломатического представительства СССР в США Амторг фактически выполнял функции и посольства, и торгпредства, служил главной закупочной организацией Советского Союза в Америке и источником экономической информации о США.

Амторг осуществлял закупки в США оборудования для нужд СССР, проводил приемку закупленных товаров и контролировал их отгрузку. При содействии Амторга советским властям удалось установить контакты с крупнейшими американскими организациями, компаниями и банками. В годы Второй мировой войны Амторг занимался поставками военной техники и промышленного оборудования в СССР по программе ленд-лиза.

Амторг прекратил существование в 1993 году без каких-либо официальных решений или постановлений правительства Российской Федерации на этот счет.

Кроме организации внешней торговли, Амторг служил прикрытием для агентов советской разведки…

Для этого Луис подобрал одного безработного афроамериканца и договорился с ним, что тот за соответствующее вознаграждение доставит «контрабас» на борт советского судна. Так и произошло — экспериментальный образец пулемета вскоре был доставлен в Москву.

Будни «нефтяника»

К началу лета 1943 года при нью-йоркской резидентуре была создана небольшая группа научно-технической разведки. В нее вошел и Семёнов. Прибывший в Амторг заместитель министра внешней торговли СССР А. Д. Крутиков предложил Семёну Марковичу возглавить группу специалистов‑нефтяников, которые должны будут заниматься вопросами закупки нефтеперегонных заводов и новых технологических линий по получению высококачественного бензина. Разведчик согласился и был назначен руководителем группы нефтяников.

Новая должность Семёнова способствовала значительному укреплению его легенды прикрытия, позволила ему более свободно разъезжать по США, встречаться с американскими учеными, специалистами, особенно в области химии и нефтеперегонки, среди которых были и агенты советской внешней разведки или кандидаты на вербовку.

Тогда же назрела проблема реорганизации связи. Надо было сделать все возможное, чтобы уберечь ценные источники информации от подозрения. Поэтому было решено перейти на новый принцип организации связи. Были созданы небольшие, не связанные друг с другом группы, которые возглавляли пользовавшиеся авторитетом и доверием Центра агенты.

Также с санкции Центра было введено секретное фотографирование документов самими связниками с последующей их передачей на непроявленной пленке, которую в случае опасности можно было легко засветить. Благодаря такому новшеству отпала необходимость как для агента, так и для сотрудника резидентуры иметь при себе совершенно секретные материалы.

В начале 1944 года через один из своих источников Семёнов получил и переслал в Центр штамм очищенного пенициллина — лекарства, производство которого было особенно необходимо в СССР и которое спасло жизнь тысячам раненых в госпиталях в последние месяцы Второй мировой войны. Американцы отпускали СССР лишь готовое лекарство, не раскрывая технологию его производства.

Успешно работал Семён Маркович и в деле по добыванию американских атомных секретов.

Место службы

изменить нельзя

С 1944 года произошла резкая активизация работы ФБР против граждан СССР. Поэтому стали меняться и методы разведработы. Усиление наружного наблюдения со стороны ФБР заметил при поездке в Сан-Франциско и Лос-Анджелес и Семён Маркович. Чтобы не провалить своих агентов, он был вынужден не выходить на связь. Непрерывное наблюдение за ним продолжалось и после возвращения в Нью-Йорк. Поняв, что это надолго, разведчик по согласованию с резидентом направил в Центр письмо на имя начальника внешней разведки, в котором говорилось: «…Исходя из интересов нашей работы за кордоном и оперативных соображений, считаю своим долгом выразить мнение, что мое дальнейшее пребывание здесь нецелесообразно. Поэтому я прошу вас дать соответствующее указание о моем откомандировании, поскольку среди сотрудников советской колонии я являюсь одним из немногих проживающих здесь столь длительное время — шесть лет. Мои частые разъезды по США для встреч с агентами, прекрасное знание языка, поздние приходы домой с явок заметно выделяют меня из общей среды советских служащих торгпредства и Генконсульства…».

Центр принял решение об откомандировании Семёнова из США, а также ходатайствовал о награждении разведчика орденом Красной Звезды.

В феврале 1945 года Семёнову был срочно оформлен спецпропуск для оперативного использования разведывательных данных, их переводу и анализу особо секретных сведений по созданию атомной бомбы.

По заданию командования бывший сотрудник нью-йоркской резидентуры подполковник Семёнов быстро сделал перевод и обработку подлинников агентурных сообщений о конструкции американской ядерной бомбы, и 18 октября 1945 года материалы были переданы Меркулову и Берии.

В 1946–1949 годах Семён Маркович находился в долгосрочной командировке во Франции, где успешно вел оперативную работу, приобрел ряд ценных источников по линии научно-технической разведки. В его личном деле имеется такая запись: «Во Франции Семёнов пытался оживить работу по линии научно-технической разведки: аэродинамика, физика, авиация. Любил работать с молодежью. Искусством общения, убеждения и политического воспитания владел в совершенстве. С агентурой устанавливал не просто деловые, но и душевные связи».

За выполнение специальных заданий советского правительства и проявленные при этом мужество и высокие профессиональные качества разведчика Семён Маркович в 1949 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Долгие годы опалы

Блестящие успехи Семёна Марковича в разведывательной работе у некоторых его коллег вызывали зависть и злобу. С целью дискредитации Семёнова в ход пошла гнусная клевета. К сожалению, вышестоящее руководство тогда не разобралось в тщательно подготовленной дезинформации против Семёна Марковича и приняло скоропалительное решение об увольнении его из рядов сотрудников органов госбезопасности даже без права на получение пенсии. Для Семёнова наступили тяжелые времена. С ярлыком «изгнанного из органов» ему с трудом удалось устроиться на работу — в котельную на текстильной фабрике. Правда, спустя определенное время он устроился на место переводчика технической литературы в одно из московских издательств.

Многие коллеги Семёна Марковича, которые хорошо знали его по совместной работе, были возмущены произошедшим и пытались восстановить справедливость.

Лишь с приходом в 1967 году в КГБ Ю. В. Андропова удалось разобраться в лживости обвинений против Семёнова. Но этому предшествовала кропотливая работа по изучению целого комплекса различных материалов.

В 1975 году по ходатайству тогдашнего руководителя внешней разведки В. А. Крючкова «за большие заслуги в разведывательной работе» Семёну Марковичу установили персональную пенсию республиканского значения. Имя Семёнова заняло надлежащее ему место в экспозиции кабинета истории внешней разведки РФ, которая посвящена деятельности ее научно-технической линии.

Ушел из жизни заслуженный разведчик в 1986 году.

Александр Левшевич