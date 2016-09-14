Тихой поступью дождя

Осень подступает незаметно, украдкой. Сначала по ночам низины укрываются холодными туманами. Потом утро встретит вас не теплотой, а промозглой сыростью. Но дни еще во власти лета. Тонкие паутинки, подхватываемые ветром, несутся по воздуху, задерживаясь на ветках и траве. Я видел однажды целые поля, покрытые этими паутинками, на которых искрилась роса, казавшаяся драгоценнее бриллиантов. Солнце поднимается все позже, а уходит на покой все раньше. Самая грибная пора начинается — раздолье и радость для любителей тихой охоты. Скоро, скоро уж начнется и листопад… Листопад — как судьба, постепенно и неотвратимо отнимающая великолепие наших минут, опадающих тихо, почти незаметно. Мы не должны жалеть, но мы можем грустить, идя по прожитым годам, вдыхая их запах и составляя великолепные букеты из наших воспоминаний: этот лист — детство, неугомонное и туманное, как утро, предвещающее долгий и солнечный день; а этот — первая любовь — яркая, счастливая и несчастная; вот поцелуй и глаза родного человека близко-близко; еще один — рождение ребенка, его первые шаги и слова; вот печаль у окна, по которому стекают струйки дождя; вот восторг от снегопада под фонарем — каждая снежинка кажется проплывающей звездой в безбрежном космосе ночи; вот радостный смех на солнечных лесных тропинках; а вот день вчерашний, о котором уже никогда не вспомнишь, потому что нет времени оглядываться назад…

Сергей Климкович