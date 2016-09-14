В тыловом обеспечении мелочей не бывает

В ходе любого учения серьезная нагрузка ложится на специалистов службы тыла. От того, как будет обеспечен быт военнослужащего, напрямую зависит качество выполнения поставленных им задач. Не исключение и тактическое учение с боевой стрельбой, которое проходит в эти дни на полигоне Ашулук Российской Федерации. Из-за особенностей местного климата тыловое обеспечение войск здесь таит немало нюансов. Наш корреспондент «пробрался в тыл» белорусской группировки, чтобы убедиться — стражи неба чувствуют себя здесь как дома.

— Залог успешного выполнения задач — кропотливая и качественная подготовка, — отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления тыла ВВС и войск ПВО Республики Беларусь полковник Александр Панфёров. — Не стало исключением и данное учение: готовиться к нему мы начали задолго до прибытия на полигон Ашулук. Нашими специалистами была проведена рекогносцировка района проведения тактического учения, налажено взаимодействие с российской стороной, службами тыла 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации, органами военного сообщения. Получен необходимый ассортимент продовольствия, произведены детальные расчеты обеспечения горючим и смазочными материалами, питьевой водой, заключены необходимые договоры. И это лишь малая часть подготовительных мероприятий. У нас накоплен богатый опыт тылового обеспечения подобных учений, но мы из года в год стремимся делать шаг вперед. Постоянное совершенствование по всем направлениям лежит в основе нашей деятельности.

Автор этих строк попал в Ашулук впервые. И сразу хочу отметить: высокий уровень тылового обеспечения впечатлил меня не меньше, чем бескрайние просторы здешней степи. У белорусских военнослужащих есть все для успешной боевой учебы. Личный состав живет в благоустроенной казарме, гостеприимно предоставленной вместе со всем необходимым имуществом российскими коллегами. Своевременно производится замена постельного и нательного белья. И хотя в расположениях есть душевые кабины с горячей водой, рядом с казармой развернута полевая баня.

Не лишены уюта и те, кому по долгу службы приходится оставаться на ночлег на позициях. В степи оборудованы миниатюрные полевые лагеря, где есть места для отдыха и приема пищи, умывальники с горячей водой, душевые кабины.

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Горячая еда доставляется на позиции из полевого продовольственного пункта, развернутого недалеко от казармы. Его неотъемлемые атрибуты — продсклад, места для приготовления и приема пищи и… практически стерильная чистота.

— Особое внимание мы уделяем соблюдению правил термической обработки, приготовления и выдачи пищи, — заметил начальник продовольственной службы управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Иван Фёдоров. — Работа поваров организована таким образом, чтобы минимизировать воздействие окружающей среды, исключить попадание в еду песка и пыли. Привезенные сюда полевые кухни КП‑125 отлично для этого подходят, ведь в них преду­смотрена выдача пищи личному составу непосредственно из пищеварочных котлов.

Отправиться в Ашулук доверяют только лучшим кашеварам — все повара имеют категорию не ниже четвертой. Кстати, в поварской состав входят военнослужащие срочной и контрактной службы, представляющие не только воинские части, которым предстоит боевая стрельба. В одной связке на кухне трудятся контрактники старшина Алексей Липский (740‑я зенитная ракетная бригада), неоднократно бывавший в Ашулуке, младший сержант Игорь Лисица (1‑й зенитный ракетный полк), который здесь впервые. Важно, чтобы опыт приготовления пищи в незнакомой и специфической обстановке получил максимальное количество специалистов. За ценным опытом отправились сюда и начальники продовольственных служб в/ч 55719 и 740‑й зрбр гвардии капитан Денис Рубанов и старший лейтенант Алексей Чапля.

Как отметил подполковник Иван Фёдоров, железнодорожным эшелоном из Беларуси было доставлено более десяти тонн продуктов и примерно столько же питьевой бутилированной воды. Разумеется, основу рациона составляют консервированные и концентрированные продукты. Однако специалисты продслужбы постоянно стараются разно­образить «полевое меню» личного состава. Так, военнослужащие, прибывшие в Ашулук воздушным транспортом, привезли с собой соленое сало, куриные яйца, сыр… Также по сложившейся традиции накануне и в день пусков в меню боевых расчетов включены блюда из курицы и свинины.

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Не «голодает» в Ашулуке и боевая техника. Задача по своевременному обеспечению ее горючим и смазочными материалами в районе учения ложится на плечи коллектива, который возглавляет начальник службы ГСМ в/ч 55719 гвардии старший лейтенант Сергей Баранчук. Офицер в должности третий год, а вот на российский полигон отправился впервые. Но Сергею в некотором смысле повезло: заместитель командира части по тылу — начальник тыла гвардии подполковник Александр Карачун по первому образованию — офицер службы ГСМ, а потому помогает молодому коллеге словом и делом.

— Здесь наши специалисты получают бесценный опыт выполнения задач в сложных, приближенных к боевым условиях, — отметил начальник службы горючего и смазочных материалов управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Владимир Трубеко. — Приходится действовать на местности со сложным рельефом при аномальной для наших широт жаре. При заправке техники в полевых условиях важно исключить попадание песка в баки, тщательно подготовить топливные системы, уделять особое внимание контролю качества горючего. Ответственность большая — малейшая оплошность может повлиять на работу техники, которая выполняет, по сути, боевые задачи. Но личный состав со всем справляется.

Говоря о тыле группировки ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь в Ашулуке, нельзя не упомянуть и о медицинском обеспечении. Основной упор здесь делается на профилактику заболеваний. Контроль условий приготовления пищи и хранения продуктов, обеспечение доброкачественной водой, проведение дезинфекции — все это является неотъемлемой частью их работы. Командиры же следят за тем, чтобы личный состав соблюдал питьевой режим, правила гигиены и избегал перегрева.

…Часто доводится слышать: работа специалистов тыла, как правило, не слишком заметна. Позвольте не согласиться. Здесь, в двух тысячах километров от родной Беларуси, в жаркой и пыльной степи, труд тыловиков виден невооруженным глазом. А это один из главных факторов успешного выполнения учебно-боевых задач.

Майор

Георгий Потапов,

«Ваяр», фото автора