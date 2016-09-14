В Вооружённых Силах началось командно-штабное учение

В соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил по предназначению в 2015/2016 учебном году в период с 14 по 20 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь проводится командно-штабное учение Вооружённых Сил.

Тема учения — «Управление группировкой Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в ходе специальной операции по стабилизации обстановки в отдельных кризисных районах государства». Главной целью учения ставится обучить органы управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований согласованному управлению выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

В ходе учения предусмотрена практическая отработка широкого спектра вопросов. Основными из них являются выдвижение воинских частей и подразделений в назначенные районы, создание объединенного органа управления в интересах руководства созданной группировкой войск, организация взаимодействия разноведомственных сил в районах выполнения задач, отражение нападений незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп потенциального противника, их поиск, блокирование, принуждение к сдаче или уничтожение.

Командно-штабное учение проводится в два этапа. На первом из них основные усилия сосредоточиваются на управлении в ходе создания группировки Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах проведения специальной операции, на втором — планируется реализовать на практике управление созданной группировкой в ходе решения задач специальной операции.

Впервые участники командно-штабного учения будут выполнять поставленные перед ними задачи практически на всех полигонах Вооруженных Сил — Лосвидо, Гожский, Лепельский, Осиповичский, Борисовский, Обуз-Лесновский, Домановский, а также на территории Полоцкого района Витебской области, Горецкого района Могилевской области и в пунктах постоянной дислокации.

К участию в КШУ привлекаются органы управления, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, оперативные группы и подразделения министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также оперативные группы Комитета государственной безопасности и Следственного комитета Республики Беларусь — всего до 7.500 человек, до 60 боевых танков, до 220 боевых бронированных машин и до 50 артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. В интересах решения задач учения из запаса призвано около 450 военнообязанных.

Пресс-служба

Министерства обороны