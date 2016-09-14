Время действовать

На российском полигоне Ашулук военнослужащие наших 1‑го, 115‑го зенитных ракетных полков и в/ч 55719 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне

Таким образом, тактическое учение с боевой стрельбой с зенитными ракетными войсками ВВС и войск ПВО Беларуси вступило в решающую фазу. Позади — передислокация в 185‑й центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России, прием и настройка техники (напомним: боевые расчеты 1 и 115 зрп выполняют учебно-боевые задачи на российских ЗРК С‑300), заряжание пусковых установок и завершающие тренировки. Настало время практических действий…

Ранним утром личный состав белорусской группировки выстроился на ритуальной площадке вблизи позиций. Доклад командира в/ч 55719 гвардии полковника Кирилла Казанцева руководителю тактического учения заместителю командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майору Игорю Голубу, приветствие — и над полигоном зазвучал Государственный гимн Республики Беларусь. Чести поднять Государственный флаг нашей страны был удостоен командир одной из радиотехнических батарей гвардии капитан Алексей Толмачёв.

Затем гвардии полковник Кирилл Казанцев зачитал боевой приказ.

— Сегодня вы заступаете на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства в новом позиционном районе, — обратился к участникам этого воинского ритуала генерал-майор Игорь Голуб. — Теперь вам предстоит на деле продемонстрировать готовность обеспечить безопасность граждан своей страны.

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…Не прошло и часа после завершения этого ритуала, как в небе появилась авиация 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения. Она выполняла роль воздушного противника для наших боевых расчетов ЗРК С‑300 в рамках проверки их контрольными целями. Причем ни одно из подразделений ПВО не знало ни времени появления целей, ни их количества, ни маршрутов.

— В ходе выполнения задач боевого дежурства личному составу приходится действовать с максимальным напряжением, — подчеркнул в беседе командир 115 зрп полковник Олег Коновалов. — Это, по сути, тот же противовоздушный бой, но с имитированными пусками. Нередко проверка контрольными целями и зачетные учебные стрельбы бывают для расчетов даже сложнее, чем боевая стрельба… Ведь руководителями, как правило, создается сложная обстановка с большим количеством целей, условный противник зачастую действует на малых и предельно малых высотах…

И тем не менее Олег Анатольевич в своих подчиненных уверен. Подготовка военнослужащих полка к стрельбам была основательной, при ее планировании командование воинской части постаралось учесть все нюансы предстоящей боевой работы. Особое внимание уделялось офицерам, пока не имеющим за плечами опыта выполнения задач на российских полигонах, в том числе в Ашулуке. А этот полигон имеет ряд отличий от Телембы, где в последние годы действовали по-боевому брестские стражи неба. К примеру, точки запуска мишеней находятся здесь гораздо ближе — следовательно, времени на обнаружение и захват у боевого расчета намного меньше.

Но уточним: некоторые военнослужащие 115 зрп, включая командира полка и расчет командного пункта, участвовали в боевой стрельбе на полигоне Ашулук буквально месяц назад. Речь идет о конкурсе «Ключи от неба», который проходил в астраханском крае в рамках «Армейских международных игр — 2016». И еще напомним: в «пусковой» части тех состязаний белорусы показали лучший результат среди всех участников.

Примечательно и то, что брестские стражи неба в августе соревновались на той же технике, которую сейчас передала им для учебно-боевой работы российская сторона. Разумеется, это хорошее подспорье в предпусковой подготовке. Ведь офицеры знают все конструктивные нюансы и «болевые точки» данного ЗРК. Да и суеверия никто не отменял: как бы качественно ни был подготовлен личный состав и техника, удача — тоже хорошая помощница в учебно-боевой работе. То, что успешно «обстрелянный» буквально месяц назад ЗРК вновь оказался в руках брестских «трехсотчиков», они не без оснований считают добрым знаком.

Подготовка огневой части (проще говоря, боевых ракет) к главному ратному экзамену для 115 зрп проводилась под руководством командира стартовой батареи старшего лейтенанта Евгения Климовича. Евгений из тех офицеров, кто прибыл в Ашулук впервые. Однако «пусковой» опыт у него уже имеется. В 2013‑м на полигоне Телемба курсант Климович выполнял функции офицера обнаружения и целеуказания. Тогда его «курсантский» боевой расчет получил за стрельбу оценку «отлично».

— Боевой пуск крайне важен для каждого военнослужащего нашего рода войск. Ощутить мощь оружия, которое вверено тебе, убедиться в готовности охранять родное небо просто необходимо, — пояснил в беседе старший лейтенант Евгений Климович. — Но выезд на российский полигон для нас — не только возможность провести боевую стрельбу. Отличный шанс проверить свои силы появляется и во время работы по контрольным целям — на белорусских полигонах массированный ракетный авиаудар такой сложности сымитировать невозможно. А еще мы получаем неоценимый опыт боевой работы в экстремальных климатических условиях, действий на незнакомой местности. Именно в таких условиях по-настоящему совершенствуется профессионализм.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора