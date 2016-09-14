Закрепляя достигнутое

Личный состав одного из батальонов 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в рамках проведения командно-штабного учения Вооружённых Сил совершил марш в указанный район

Урча мощными двигателями, военная техника батальона уверенно преодолела назначенный маршрут. Среди военнослужащих, которые умело управляли ею, был и водитель-заправщик автомобильного отделения взвода обеспечения гвардии рядовой Дмитрий Данилюк.

Парень успешно освоил соответствующую специальность в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре.

— Ничего сложного для меня в прошедшем марше не было, — отметил гвардеец. — Всегда своевременно проводил техническое обслуживание автомобиля, поэтому уверен в нем на все сто — железный друг не подведет! Мне нравится изучать устройство автомобиля. В армии я довольно успешно освоил «Урал‑4320». «На гражданке» тоже был водителем — чувствую, что это мое призвание. Раньше управлял трактором. Он гораздо менее габаритный, нежели «Урал», едет медленно — максимум 30 км/ч против 100 км/ч военного автомобиля. «Урал‑4320» — машина надежная.

Дмитрий Данилюк служит в бригаде уже больше года — скоро гвардеец уйдет в запас. Что же больше всего отпечаталось в его памяти за период насыщенной событиями срочной военной службы?

— Уверен, что первый марш-бросок в составе подразделения я запомню на всю оставшуюся жизнь! — признался гвардии рядовой Данилюк. — Было очень тяжело: каска, бронежилет, рюкзак десантника и автомат АКС‑74… Более 30 кг нужно было нести на себе. Тогда мы справились… А потом прошло время, и подобные испытания перестали казаться чем-то архисложным. Думаю, что в дальнейшем навыки и умения, полученные здесь, мне очень пригодятся. Я горжусь тем, что моя работа нужна и важна для обеспечения жизнедеятельности подразделений. Надеюсь, что и во время командно-штабного учения мне удастся успешно справиться с поставленными задачами.

Один из участников командно-штабного учения — старший офицер 2‑го отдела управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны подполковник Александр Патеруха отметил, что топливозаправщики действительно играют значительную роль в подобных КШУ: они обеспечивают топливом, маслами и смазками подразделения, которые участвуют в розыгрыше боевых действий.

— Заправка техники осуществляется посредством подхода топливозаправщика к машинам, машин к топливозаправщикам или комбинированным способом, — подчеркнул офицер. — Маскировка на местности топливозаправщиков и районов их размещения играет важную роль. Как правило, заправка осуществляется в темное время суток, чтобы не демаскировать расположение подразделений, ведь в первую очередь уничтожают топливозаправщики и боеприпасы…

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора