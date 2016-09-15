Ашулук: испытание полигоном (Видео)

Не за партой, а в «бою» куётся мастерство специалистов радиотехнических войск.

Сегодня боевыми пусками ЗРК С-300 на полигоне Ашулук завершается третий этап тактического учения с подразделениями зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО. Накануне наш корреспондент побывал на позициях специалистов радиотехнических войск, которые помогают коллегам вести противовоздушный бой с ракетами-мишенями.

Отправляясь на участок полигона, где развернули свою технику военнослужащие радиотехнического батальона в/ч 39872, я представлял себе островок степи, густо усеянный антеннами и локаторами. Однако по приезде меня ждал совсем другой «пейзаж». Неподалеку от родного белорусского флага я обнаружил лишь две радиолокационные станции да небольшой кунг.

— А где же остальная техника? — с такого вопроса начал беседу с начальником радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Республики Беларусь полковником Игорем Насибянцем.

— В Беларуси, — улыбнулся Игорь Эдуардович. — А перед вами, можно сказать, радиотехнический батальон нового поколения. И это подразделение в состоянии в полном объеме обеспечить радиолокационной информацией прибывшую на Ашулук группировку зенитных ракетных войск. Несколько лет назад для этих целей нам бы пришлось везти на российский полигон на порядок большее количество техники и личного состава. Сейчас же, с постановкой на вооружение в/ч 39872 новейших РЛС «Противник» и «Роса-РБ» (дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно), необходимость в этом отпала. Двух станций и комплекса средств автоматизации «Риф-Р» (на Ашулук, к слову, доставлен его носимый вариант) достаточно для создания радиолокационного поля в районе полигона и выполнения стоящих перед группировкой задач.

Как отметил полковник Игорь Насибянц, начиная с 2011 года подразделения наших радиотехнических войск действуют на полигоне Ашулук исключительно на своей технике. И неизменно выполняют задачи в полном объеме и с высоким качеством. А заодно и проверяют боевые возможности поступающих на вооружение новых образцов радиолокационной техники и комплексов средств автоматизации. Ведь на этом российском полигоне, в отличие от Беларуси, есть возможность учебно-боевой работы по высокоскоростным и низколетящим целям.

РЛС «Противник» и «Роса-РБ» хорошо проявляют себя в этих сложных условиях, подтверждая заявленные характеристики. Но хотя, к примеру, «Роса-РБ» и способна выполнять немалый спектр задач и в автоматическом режиме, человеческий фактор остается решающим. Справиться с маневрирующей целью без помощи опытного профессионала не под силу даже ей.

— Мне выпала честь проходить службу на одной из лучших РЛС в своем классе, — поделился начальник маловысотного радиолокационного комплекса «Роса-РБ» старший лейтенант Валерий Тадеев. — Я прошел с ней все этапы освоения, постановку на вооружение и заступление на боевое дежурство. Возможности станции просто огромные, причем не только в обнаружении и сопровождении маловысотных целей. Так, РЛС может автономно действовать на удалении до 50 километров, а время ее непрерывной работы может измеряться неделями. Конечно, изучить все нюансы новейшего образца было непросто. Еще сложнее — объяснить их военнослужащим срочной службы. Но результаты несения боевого дежурства, выполнения задач на полигоне Ашулук показывают — личный состав готов к работе на уникальном образце вооружения.

Хорошим подспорьем в подготовке профессионалов для радиотехнических войск является то, что завершающие этапы освоения специальностей операторами РЛС и КСА (комплексов средств автоматизации) и дальнейшее закрепление навыков проходят во время несения боевого дежурства. Работа по реальным целям и без права на ошибку закаляет военнослужащих и позволяет совершенствоваться на протяжении всей службы.

Свою готовность к выполнению задач в сложной обстановке успешно доказывает на Ашулуке и оператор РЛС «Противник» рядовой контрактной службы Эдвин Герман. По словам военнослужащего, вникнуть в особенности работы на данной станции было не так уж сложно. Ведь у него за плечами был опыт службы старшим оператором на еще одном новом образце радиолокационного вооружения — модернизированной РЛС 19Ж6М.

— Нашему поколению, которое с малых лет дружит с компьютером, осваивать подобную технику проще. Ведь рабочие места там полностью автоматизированы, — отметил Эдвин. — Выполнять задачи на «Противнике» интересно: отличное обнаружение целей, их проводка. Даже во время зачетных учебных стрельб подразделений ЗРВ мы без особых проблем обнаруживаем и выдаем на командный пункт все цели.

— Особая ответственность на нас будет лежать в ходе учебно-боевых пусков ЗРК С‑300, — подчеркнул начальник РЛС старший лейтенант Константин Апёнок. — Дальность полета мишеней невелика, соответственно, времени на боевою работу у нас и у «трехсотчиков» немного. Счет идет на секунды. Обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выдать информацию на командный пункт зенитного ракетного полка мы должны максимально быстро. Ответственность большая, но я уверен — мы справимся.

…Рассказ о группировке радиотехнических войск на полигоне Ашулук будет неполным без экскурсии в полевой лагерь. Ведь в связи с особенностями выполнения поставленных задач военнослужащие в/ч 39872 вынуждены постоянно находиться в отрыве от основных сил. Потому и быт им пришлось налаживать автономный. И с этой задачей личный состав радиотехнического батальона справился не хуже, чем с созданием радиолокационного поля над полигоном.

— На полигон приехал небольшой коллектив, причем военнослужащих срочной службы всего половина от общего числа, — рассказал старшина полевого лагеря старший прапорщик Дмитрий Шапель. — И, учитывая опыт прошлых выездов на данный полигон, постарались сделать так, чтобы проблем с бытом ни у кого не возникало.

В укрытом от посторонних глаз полевом лагере есть все необходимое для комфортного отдыха. Прохладно днем и тепло ночью в палатке для проживания офицеров и личного состава. Здесь же компактно размещены комнаты бытового обслуживания, а также досуга и информирования с телевизором и DVD-плейером.

За палаткой установлены две душевые кабины, в одной вода подогревается бойлером, в другой — лучами палящего солнца. И после смены или рабочего дня военнослужащие могут принять горячий или, по желанию, прохладный душ. Есть у них и возможность постирать форму или белье — для этого из Беларуси привезли стиральную машину.

Но особой гордостью своего «тыла» личный состав группировки РТВ по праву считает полевую столовую. Хотя еда доставляется на позиции из полевого продовольственного пункта основных сил, меню можно и разнообразить. В холодильнике хранятся разнообразные продукты и порции пищи для тех, кто задержался на рабочем месте. Разогреть блюда можно в СВЧ-печи, а в мультиварке приготовить что-нибудь свое. Стражи неба прямо в степи даже пекут свой хлеб! Необходимые ингредиенты и электрическую хлебопечь они тоже привезли с собой.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора