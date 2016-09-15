«Бьётся в тесной печурке огонь…»

Работая в составе фронтовых редакций, поэты и писатели прекрасно справлялись со своими задачами в новых военных условиях, в условиях идеологического противостояния с фашистской пропагандой.

Военные поэты предложили своим читателям так называемые стихотворные очерки. Такие, к примеру, как «Капитан Гастелло» П. Шубина, «Сержант Мысенков» А. Твардовского, «Подполковник Супрун» И. Сельвинского, «Капитан Арсений Савин» А. Жарова и многие другие. Часто в своих стихах поэты использовали настоящие документы, приказы командования, отрывки из личных писем, что позволяло убедить читателя в искренности и правдивости произведения. Например, в стихотворении А. Прокофьева «Бессмертие», посвященном лейтенанту Павленко, есть строки:

О том, как разили его

минометы,

Я слово герою даю.

После самих стихов идет отрывок из дневника самого лейтенанта: «Сегодня на рассвете немцы подтянули к деревне 15 танков и больше роты пехоты. <…> Я скомандовал: «Огонь!». Тяжелые мины рвались среди скопища вражеской пехоты. Я от радости закричал».

Правдивость, искренность в изложении материала, а также ненависть к вторгшемуся врагу — отличительная черта военной прозы, поэзии и публицистики. Именно писатели и поэты создавали так необходимые фронту слова. Слова, которые разили наравне с пулями, снарядами и минами.

Писателями и поэтами очень дорожили во фронтовых газетах. В частности, об этом свидетельствует эпизод из жизни военкора «Красноармейской правды» Алексея Александровича Суркова. С самого начала войны он работал в армейской печати. Его стихи печатались в «Правде», «Известиях», в «Красной звезде», в «Комсомолке» и многих других изданиях. Его «Песню смелых», написанную 22 июня 1941 года, как и позже написанную «Землянку», полюбили на всех фронтах.

3 ноября 1941 года в газете «Красноармейская правда» был впервые опубликован «Марш защитников Москвы» — военный марш РККА. Музыку сочинил Борис Мокроусов, автор слов — Алексей Сурков.

В атаку стальными рядами

Мы поступью твердой идем.

Родная столица за нами,

Рубеж наш назначен Вождем.

Припев:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,

Нам родная Москва дорога.

Нерушимой стеной, обороной стальной

Разгромим, уничтожим врага!

«Песню защитников Москвы» знали и пели миллионы соотечественников.

Многие его произведения создавались в ходе крупнейших боев и сражений, о чем свидетельствуют памятки в конце стихов: «Под Москвой. 1941», «Западный фронт. 1942», «На Осколе. 1942», «На Дону. 1942» и т. д.

Свое творческое кредо Алексей Сурков не раз высказывал в выступлениях на писательских пленумах, в статьях, не изменяя чувствам и мыслям, выраженным в стихотворении «Ключи к сердцу».

Привычной меркой без толку не мерьте

Все, что грозой войны потрясено.

Тому, кто ходит близко возле смерти,

На свете видеть многое дано.

Мы стали все придирчивей и резче,

Изведав треволнения войны.

Для нас теперь поступки, люди, вещи

Дрожащим светом битв освещены.

Мы видим все отчетливей и дальше

В годину потрясений и разлук.

Ревниво ловит дребезжанье фальши

В литых словах наш обостренный слух.

Когда снега багрились кровью ало,

С души солдатской, что таить греха,

Как мертвый лист по осени, опала

Красивых слов сухая шелуха.

Насколько дорожили в редакциях писателями, наглядно свидетельствует письмо редактора газеты Западного фронта «Красноармейская правда» полковника Т. М. Миронова в ГлавПУРККА от 16 декабря 1942 года: «Я узнал, что хотят взять из «Красноармейской правды» Алексея Суркова. Прошу вас убедительно этого не делать. Сурков с первых дней Отечественной войны работает в нашей газете, он сроднился с коллективом редакции и бойцами Западного фронта. Сурков ведет отдел «Гриша Танкин», пишет статьи, стихи и песни о бойцах нашего фронта. Нам очень трудно будет без Суркова».

Начальник Главного политического управления удовлетворил просьбу редактора — Сурков остался в газете.

Подобная просьба, конечно же, была результатом плодотворной, необходимой работы писателя в газете. Примеров тому в годы войны было предостаточно.

О том, какую роль в «Красноармейской правде» сыграл Алексей Сурков, свидетельствует один факт — написанная им песня «Землянка» впервые прозвучала именно в стенах редакции газеты.

В отличие от «Священной войны», ставшей гимном подвига, песня «Землянка» не звучит так торжественно и призывно. Она, по сути, о любви. И о разлуке, принесенной войной. И она же — гимн подвигу. Лиричный, трогательный. Правдивый, потому что основан на реальной фронтовой истории.

Есть в электронном архиве военного информационного агентства «Ваяр» и копии наградного листа старшего батальонного комиссара Алексея Суркова, состоящего в должности писателя газеты «Красноармейская правда». Он представлялся к ордену Красного Знамени.

Процитируем этот любопытный исторический документ, чтобы вы почувствовали стилистику того трудного и героического времени: «Сурков А. А. в редакции «Красноармейская правда» работает с начала Отечественной войны. Выполняя наиболее ответственные задания редакции, часто бывает на передовых позициях действующих частей, показывает пример смелости и бесстрашия. Дал в газете десятки очерков, статей, стихов о героических подвигах бойцов и командиров в борьбе с германским фашизмом.

Поэт Сурков тесно связан с частями, его хорошо знают широкие красноармейские массы. Он создал высокохудожественные поэтические произведения о Великой Отечественной войне. Его цикл стихов «Я пою ненависть» войдет в историю как наиболее яркий памятник о черном походе немцев на нашу страну, о народной ненависти советских людей против своих заклятых врагов, о героизме воинов Красной Армии. Цикл стихов Суркова «Декабрь 1941 года» показывает доблесть и мужество героических защитников Москвы.

Тов. Сурков — инициативный, дисциплинированный работник.

Бригадный комиссар Миронов.

18 января 1942 г.».

Сергей Климкович

Наша справка

Сурков Алексей Александрович родился 1 (13) октября 1899 года в деревне Середнево Рыбинского уезда Ярославской губернии, ныне Рыбинского района Ярославской области — русский советский поэт, общественный деятель, подполковник (1943 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.), дважды лауреат Сталинской премии (1946 г., 1951 г.).

После Октябрьской революции ушел в Красную Армию политбойцом, участник Гражданской войны и польского похода. По окончании Гражданской войны вернулся в деревню. Работал в волисполкоме, селькором в уездной газете. Впоследствии был на комсомольской работе в Рыбинске и Ярославле. В 1925 году вступил в ВКП (б), с 1926 по 1928 год редактировал губернскую газету «Северный комсомолец» (ныне областная газета «Ярославский регион»).

Переехал в Москву, был избран в руководство РАППа (1928 г.).

В 1934 году окончил факультет литературы Института красной профессуры.

В 1934–1939 гг. работал в журнале «Литературная учеба», был непосредственным помощником А. М. Горького по редактированию журнала. В журнале выступал в качестве критика и редактора. Автор ряда статей по вопросам поэзии и статей о песне (преимущественно оборонной).

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн («На четвертой войне, с восемнадцати лет я солдатскую лямку тяну!»).

Главный редактор «Литературной газеты» (1944–1946 гг.) и журнала «Огонек» (1945–1953 гг.). В 1950‑х годах — ректор Литературного института им. А. М. Горького. С 1962 года — главный редактор «Краткой литературной энциклопедии», член редколлегии «Библиотеки поэта».

Печатался с 1918 года.