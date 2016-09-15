Готовы к активным действиям

Подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Лепельский продемонстрировали полную готовность к выполнению задач командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Как отметил командир бригады гвардии полковник Андрей Латышев, в настоящее время командиры подразделений уточняют боевые задачи, а подчиненный личный состав с нетерпением ждет активных действий. В ходе командно-штабного учения особое внимание будет уделяться действиям и решениям командиров всех категорий.

— Что касается активной фазы учения, мы к ней полностью готовы, и уверен: покажем хорошие результаты. Основной упор будет сделан на повышение полевой выучки военнослужащих и выполнение ими тактических маневров, — подчеркнул гвардии полковник Андрей Латышев.

Особо стоит отметить высокую организацию оборудования полевого лагеря. Как подчеркнул заместитель командира бригады по тылу — начальника тыла гвардии подполковник Дмитрий Матусов, военнослужащие в полной мере обеспечены всем необходимым.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора