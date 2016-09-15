Интересно об известном

Национальная библиотека Республики Беларусь является одной из самых больших в мире. Здание представляет собой ромбокубооктаэдр высотой 73,6 м (23 этажа) и весом 115.000 тонн (не считая книг). Площадь застройки составляет 19,5 тыс. м², общая площадь здания — 113,7 тыс. м², в том числе книгохранилища — 54,9 тыс. м², строительный объем здания – 420,6 тыс. м³, в том числе фондохранилища – 200,6 тыс. м³.

Здание весит приблизительно 270 тыс. тонн, что почти в четыре раза тяжелее Останкинской башни.

Диаметр подножия библиотеки — 180 метров. На каждом этаже здания поместилось бы два футбольных поля. Общая продолжительность электрических проводов библиотеки составляет более 700 км. Длина книжных полок – 90 км.

Стеклянный пол, ставший изюминкой Национальной библиотеки, выдерживает нагрузку до двух тонн на квадратный метр. Внешняя подсветка библиотеки обеспечивается более чем 4,5 тыс. светильников. В ночное время Национальную библиотеку видно из космоса.

Проект нового здания был разработан в конце 1980-х годов и в 1989 году стал победителем на всесоюзном конкурсе. Однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя более чем 15 лет. Строительство было начато

1 ноября 2002 года.

Национальная библиотека Беларуси входит в топ-50 самых «необычных зданий мира». По версии сайта Village of Joy, оценивающего наиболее удивительные, интересные, фантастические и непонятные вещи в мире, среди самых смелых архитектурных проектов значатся и национальный стадион в Пекине, и казино в Лас-Вегасе, и высочайшая башня в Барселоне. Все эти грандиозные сооружения превзошла Национальная библиотека Беларуси, занявшая 24-е место.

Соб. инф