Для участников командно-штабного учения, которые выполняют поставленные задачи в полевых условиях, созданы комфортные условия проживания. Личный состав отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады обеспечен всем необходимым, чтобы его участие в КШУ было успешным и результативным.

— Для военнослужащих организовано трехразовое горячее питание, — рассказал начальник продовольственной службы 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии подполковник Алексей Федорович.

Пищу для гвардейцев готовят повара, прошедшие подготовку как в гражданских учреждениях образования, так и в 114‑й гвардейской школе подготовки младших специалистов продовольственной службы 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.

Как известно, хлеб — всему голова. В указанном районе военнослужащие обеспечены ржаным и пшеничным хлебом, свежими булочками. Нарезной хлеб поступает в полевой лагерь в вакуумной упаковке, что особенно ценно в полевых условиях.

Наравне с военнослужащими контрактной службы готовят для участников учения и повара — военнослужащие срочной службы, среди которых — гвардии рядовой Михаил Аврамчик. Ему уже приходилось готовить пищу как в стационарных, так и в полевых условиях. Он неоднократно участвовал в батальонных и бригадных учениях и везде показал себя отличным кулинаром.

— Для обеспечения личного состава батальона водой используются автомобили-цистерны, — рассказал подполковник Федорович. — Техника эта проверена медицинскими работниками, были оформлены соответствующие документы (санитарные паспорта). Доставка воды осуществляется из проверенных источников, качество ее контролируют специалисты 23‑го санитарно-эпидемиологического центра.

В районе расположения батальона развернут дезинфекционный душевой прицеп ДДП‑2, чтобы военнослужащие и в полевых условиях могли соблюдать правила личной гигиены.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора